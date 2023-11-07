اتحاد الكرة يخطر مركز شباب سيوة بالهبوط للقسم الرابع رسميا (مستند)

اتحاد الكرة، أرسلت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، خطابا رسميا إلى فرعها في مطروح تخطره رسميا بمعاقبة مركز شباب سيوة بعدة عقوبات بعد انسحابه من دوري القسم الثالث، بعد الإعلان عن جدول المسابقة.

هبوط وغرامة مالية

وجاءت عقوبات لجنة مسابقات القسم الثالث باتحاد الكرة ضد مركز شباب سيوة على النحو التالي:

اعتبار مركز شباب سيوة منسحبا من دوري القسم الثالث وإلغاء نتائج مبارياته

هبوط مركز شباب سيوة إلى دوري القسم الرابع

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توقيع غرامة مالية على مركز شباب سيوة قيمتها 50 ألف جنيه، تسدد لصالحة خزينة اتحاد الكرة، ولا يشارك المركز في دوري القسم الرابع إلا بعد سداد الغرامة.

إحالة الأمر إلى لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة للنظر في موقف اللاعبين المقيدين

فريق الكرة بمركز شباب سيوة، فيتو

وكان اتحاد الكرة أقر نظام الصعود والهبوط من دوري القسم الثالث لكرة القدم إلي دوري القسم الثاني المجموعة الثانية استعدادا للموسم الجديد 2023-2024.

نظام الصعود والهبوط من دوري القسم الثالث

ووفقا لنظام وشروط دوري القسم الثالث موسم 2023-2024، يصعد 13 فريقا من دوري القسم الثالث إلى دوري القسم الثاني المجموعة الثانية، موسم 2024-2025.

ويتأهل مباشرة أوائل المجموعات من المجموعة الأولي حتي المجموعة الحادية عشر، كما يتأهل أول المجموعة أ وأول المجموعة ب.

ويهبط 19 فريقا من دوري القسم الثالث موسم 2023-2024 إلي دوري القسم الرابع 2024-2025.

ومن المقرر أن يهبط الفريقان الأخيران في الترتيب العام من المجموعات الخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر.

كما يهبط الفريق الأخير في الترتيب العام من المجموعات الأولي والثانية والثالثة والرابعة والسابعة والثانية عشر “أ ” والثانية عشر “ب”.