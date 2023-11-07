الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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محافظات

استمرار إغلاق طريقي الصحراوي والدولي 4 ساعات بسبب الشبورة غدًا

الشبورة طريقي الصحراوي
الشبورة طريقي الصحراوي والدولى، فيتو

أعلنت محافظة الإسكندرية مساء اليوم، أنه من المقرر إغلاق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي غدا الاربعاء، في الفترة من 4 إلى 8 صباحًا وحتى وضوح الرؤية للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.

يأتي ذلك بناء على تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتهيب محافظة الإسكندرية بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة.

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 شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة

وفى سياق متصل، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة من الساعة الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية تصل لحد الضباب.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد.  

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الاسكندرية اللواءمحمد الشريف محافظ الاسكندرية الشابورة

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