أدعية الرزق بالزوج الصالح

الزوج الصالح ورفيق الدرب هو أمل كل فتاة ترغب في العفاف والاستقامة والزواج، وتكوين أسرة وأن تصبح أما ثم جدة، وأن تمتد شجرة أغصانها وفروعها إلى كل العالم مثلما كانت حواء، وفي هذا الإطار ننشر 32 دعاء للخطوبة والرزق بالزوج الصالح.

هل هناك دعاء خاص للحصول على الزوجة الصالحة؟

لم يرد في القرآن أو في السيرة النبوية دعاء خاص للحصول على الزوجة الصالحة، ولكن يمكن للمسلم أن يتخير من الدعاء ما يشاء وما يناسب حالته لطلبها من الله، وحبذا في أوقات إجابة الدعاء كالثلث الأخير من الليل وفي السجود وبين الأذان والإقامة.

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32 دعاء للرزق بالزوج الصالح

هل يجوز للمرأة أن تدعو لنفسها بالزوج الصالح؟ الشيخ ابن باز يجيب

الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه.

نعم، يشرع لها هذا، يشرع لها أن تطلب ربها أن يسهل لها الزوج الصالح، كالرجل يسأل ربه أن يسهل له الزوجة الصالحة، هذا من الدعاء الطيب، هي تسأل ربها أن الله ييسر لها الزوج الصالح، والرجل كذلك يسأل الله أن يسهل له الزوجة الصالحة، نعم.

32 دعاء للرزق بالزوج الصالح

32 دعاء للخطوبة والرزق بالزوج الصالح

1- اللهم يا مسخّر القويّ للضّعيف ومسخر الجن والرّيح لنبيّنا سليمان، ومسخّر الطّير والحديد لنبيّنا داود، ومسخّر النّار لنبيّنا إبراهيم.

2- اللهمّ سخّر لي زوجًا يخافك يا ربّ العالمين بحولك، وقوّتك، وعزّتك، وقدرتك، أنت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك. اللهمّ ارزقني الزّوج الذي هو خير لي وأنا خيرٌ له في ديننا، ودنيانا، ومعاشنا، وعاقبة أمرنا عاجله وآجله.

3- اللهمّ إنّي أريد أن أتزوّج، فقدّر لي من الرّجال أعفّهم فرجًا، واحفظهم لي في نفسي ومالي، وأوسعهم رزقًا، وأعظمهم بركةً، وقدّر لي ولدًا طيّبًا، تجعل له خلقًا صالحًا في حياتي ومماتي. اللهمّ زوّجني رجلًا صالحًا تقرّ به عيني، وتقرّ بي عينه، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنّان، يا منّان، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السّماوات والأرض، يا حيّ يا قيّوم.

4- اللهمّ إنّي أسألك بخوفي من أن أقع في الحرام، وبحفظي لجوارحي، وأسألك يا ربّ بصالح أعمالي، أن ترزقني زوجًا صالحًا يعينني في أمور ديني ودنياي، فإنّك على كلّ شيءٍ قدير.

5- اللهمّ يا حنّان يا منّان يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا حيّ يا قيّوم، أسألك بخوفي من أن أقع بالحرام، وبحفظي لجوارحي، وأسألك يا ربّ بصالح أعمالي أن ترزقني زوجًا صالحًا يُعينني في أمور ديني ودنياي، فإنّك على كلّ شيء قدير

6- اللهمّ اغفر ذنبي وحصّن فرجي، وطهّر قلبي. اللهمّ إنّي أعوذ بك من بواري وتأخّر زواجي وبطئِهِ وقعودي، وأسألك أن ترزقني خيرًا ممّا أستحقّ كزوج وممّا آمل، وأن تقنعه وأهله بي وتقنعني وأهلي به.

7- يا من قلت للشيء كن فيكون، آتنا في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النّار، وصلّ اللهمّ على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم.

8 -اللهمّ إنّي أريد أن أتزوّج فقدّر لي من الرّجال أعفّهم فرجًا، وأحفَظهم لي في نفسي ومالي، وأوسعهم رزقًا، وأعظمهم بركةً، وقدّر لي ولدًا طيّبًا، تجعل له خلقًا صالحًا في حياتي ومماتي.

9-اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى.

10-لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.

11-رَبِّ اغْفِرْ لي خَطِيئَتي وجَهْلِي، وإسْرَافِي في أمْرِي كُلِّهِ، وما أنْتَ أعْلَمُ به مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي خَطَايَايَ، وعَمْدِي وجَهْلِي وهَزْلِي، وكُلُّ ذلكَ عِندِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وما أسْرَرْتُ وما أعْلَنْتُ، أنْتَ المُقَدِّمُ وأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وأَنْتَ علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ.

12-اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي.

13- يا حيُّ يا قيُّومُ، برَحمتِكَ أستَغيثُ، أصلِح لي شأني كُلَّهُ، ولا تَكِلني إلى نَفسي طرفةَ عينٍ اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ عِلمًا نافعًا ورزقًا طيِّبًا وعملًا متقبَّلًا.

14-اللَّهمَّ عالِمَ الغَيبِ والشَّهادةِ، فاطرَ السَّمواتِ والأرضِ، رَبَّ كلِّ شيءٍ ومَليكَهُ، أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ مِن شرِّ نفسي وشرِّ الشَّيطانِ وشِركِهِ، قلهُ إذا أصبَحتَ، وإذا أمسَيتَ، وإذا أخَذتَ مَضجعَكَ.

15-اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ العَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ، القَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَن زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِن عِلْمٍ لا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَهَا.

16- اللهم يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي اجعل لي فرجا ومخرجا ومنجا مما أنا فيه.

17- اللهم يسر لي لليسرى وجنبني العسرى يا ولي يا حميد لا تجعلني بداري مضيعة.

18- اللهم كما رددت موسى إلى أمه كي تقر عينها وحفظته لها، رد إلينا من تقر أعيننا بهم واحفظهم بحفظك.

19- اللهم كما سخرت أخت موسى لموسى سخر لنا الأرض والسماء ومن فيهما وسخرنا لطاعتك.

20- "اللهم يا دليل الحائرين ويا رجاء القاصدين يا كاشف الهم ويا فارج الغم، اللهم زوجنا وأغننا بحلالك عن حرامك يا الله يا كريم يا رب العرش المجيد، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إني أسألك باسمك العليم أنك عالم بحالي، فبرحمتك يا رب يا رب يا رب زوجني برجل صالح يستر علي ويكون قرة عين لي وأكون قرة عين له يا رب".

21- "اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك".

22- "يا مُجَلِّي عظيم الأمور، لا إله إلّا هو الحيّ القيّوم، اللهمّ ارزقني زوجًا صالحًا".

23- "اللهم إني أعوذ بك من تأخر زواجي وبطئه وقعودي، وأسألك أن ترزقني زوجًا خيرًا مما أستحق ومما آمل، وأن تقنعه وأهله بي وتقنعني وأهلي به".

24-"يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالًا لما يريد، أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن ترزقني الزوج الصالح والذرية الصالحة الطيبة".

25- "اللهم إني أسألك بخوفي من أن أقع بالحرام، وبحفظي لجوارحي، وأسألك يا رب بصالح أعمالي أن ترزقني زوجًا صالحًا يعينني في أمور ديني ودنياي، فإنك على كل شيء قدير، اللهم اغفر ذنبي وحصني وطهر قلبي".

26- "اللهم اقضِ حاجتي، وآنس وحدتي، وفرّج كربتي، واجعل لي رفيقًا صالحًا كي نسبحك كثيرًا ونذكرك كثيرًا فأنت بي بصيرًا، يا مجيب المضطر إذا دعاك، احلل عقدتي، آمن روعتي، يا إلهي من لي ألجأ إليه إذا لم ألجأ إلى الركن الشديد الذي إذا دعي أجاب، هب لي من لدنك زوجًا صالحًا، اجعل بيننا المودة والرحمة والسكن فأنت على كل شيء قدير، يا من قلت للشيء كن فيكون، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم".

27- " اللهمّ إنّي أسالك بدعاء ذي النّون يوم دعاك في ظلماتٍ ثلاث: ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت فاستجبت له وأنجيته، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين، اللهمّ ارزقني الزّوج الصالح الذي يخافك، ولا يعذّبني برحمتك يا أرحم الرّاحمين".

28- "اللهم زوجني رجلًا صالحًا تقر به عيني، وتقر بي عينه يا ذا الجلال والإكرام".

29- "أسالك يا رب بصالح أعمالي أن ترزقني زوجًا صالحًا يعينني في أمور ديني ودنياي، فإنك على كل شيء قدير، اللهم اغفر ذنبي وحصّن فرجي وطهر قلبي، اللهم ارزقني بالزوج الذي هو خير لي وأنا خير له في في ديننا ودنيانا ومعاشنا وعاقبة أمرنا عاجله وآجله".

30- "اللهمّ ارزقني بزوجٍ صالح، تقيّ، هنيّ، عاشق لله ورسوله، ناجح في حياته، أكون قرّة عينه وقلبه، ويكون قرّة قلبي وعيني".

31- اللّهم إنه ليس في السماوات دورات، ولا في الأرض غمرات، ولا في الشجر ورقات، ولا في الأجسام حركات، ولا في العيون لحظات، ولا في النفوس خطرات، ولا في البحار قطرات، إلا وهي بك عارفات، ولك شاهدات وعليك دالات، وبك والهات وفي ملكك متحيرات، فبالقدرة التي سخرت بها أهل السموات والأرض، يسّر لي زوجًا صالحًا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير".

32- "اللهم يا مسخر القوي للضعيف، ومسخر الشياطين والجن والريح لنبينا سليمان، ومسخر الطير والحديد لنبينا داود، ومسخر النار لنبينا إبراهيم، اللهم سخر لي زوجًا يخافك يا رب العالمين، بحولك وقوتك وعزتك وقدرتك أنت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك، اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم".

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