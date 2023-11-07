الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2024، رياض الخولي ومحمد علاء ينضمان لـ صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق

الفنان رياض الخولي
الفنان رياض الخولي ومحمد علاء، فيتو

مسلسل صيد العقارب، انضم الفنان الكبير رياض الخولي والفنان محمد علاء جاميكا إلى فريق عمل مسلسل “صيد العقارب” بطولة النجمة غادة عبد الرازق، الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل 2024.

ومسلسل صيد العقارب تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وتواصل من خلاله النجمة غادة عبد الرازق نجاحها المستمر في موسم دراما رمضان.

فريق عمل صيد العقارب

ويضم المسلسل فريق عمل قويا، وهو من تأليف باهر دويدار، الذي سبق له كتابة مسلسلات اجتماعية ووطنية حققت نجاحًا ساحقًا، ومن إخراج أحمد حسن، والذي قدم مؤخرًا أعمال درامية حازت على إعجاب الجمهور.

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محمد علاء 

 

والفنان محمد علاء أحدث المنضمين للمسلسل سبق له التألق في عدد من الأعمال الدرامية وكانت البداية مع مسلسل “البرنس” في رمضان 2020 بطولة الفنان محمد رمضان، حيث جسد دور أحد أشقاء “رضوان البرنس”، كما شارك محمد علاء في مسلسل “الاختيار 2” وتوالت بعد ذلك أعماله الدرامية.

 

غادة عبد الرازق في حكاية تحت الحزام

ويأتي مسلسل صيد العقارب بعد أيام من نجاح غادة عبد الرازق في تقديم أداء قوي بحكاية "تحت الحزام" من مسلسل حدث بالفعل، والذي عرض مؤخرًا وحظى بمتابعة جماهيرية واستحسان من النقاد عن دورها في تقديم شخصية طبيبة نفسية تدخل في صراع مع نجلها بسبب رفضها زواجه لتعلقها الشديد به.

 

مسلسل تلت التلاتة

 

ونجحت الفنانة غادة عبد الرازق في تقديم أعمال درامية قوية خلال موسم رمضان، كان آخرها مسلسل "تلت التلاتة"، والذي عرض العام الماضي وشاركها في بطولته كل من مي سليم، ومحمد القس، وليلى زاهر، وأحمد مجدي، والراحل مصطفى درويش.

 

 

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رياض الخولي محمد علاء جاميكا غادة عبد الرازق مسلسل صيد العقارب اخبار الفن

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