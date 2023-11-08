لم يرد بها نص، 25 دعاء للرزق بالزوجة الصالحة

الزوجة الصالحة هي رغبة صادقة لكل مؤمن يرجو العفاف والصلاح في الدنيا والآخرة فالمرأة الصالحة كما قال عليه الصلاة والسلام "من سعادة المرء الزوجة الصالحة". وقال أيضا: "الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة"، وفي هذا الإطار جمعنا لكم 25 دعاء للرزق بالزوجة الصالحة



25 دعاء للرزق بالزوجة الصالحة

هل هناك دعاء مخصوص للحصول على الزوجة الصالحة؟

لم يرد في القرآن أو في السيرة النبوية دعاء مخصوص للحصول على الزوجة الصالحة، ولكن يمكن للمسلم أن يتخير من الدعاء ما يشاء وما يناسب حالته لطلبها من الله، وحبذا في أوقات إجابة الدعاء كالثلث الأخير من الليل وفي السجود وبين الأذان والإقامة.

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ويمكن دعاء الله عز وجل بما ورد من أدعية بشأن طلب العون والتوفيق، فالدعاء من أجلِّ العبادات، وأعظم القربات إلى الله تعالى، حيث يعترف العبد بفقره وحاجته لله تعالى، ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله أنه قال: "الدعاء هو العبادة" رواه أبو داود وابن ماجه، وقال تعالى: (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) [غافر:60].

وصاحب الحاجة يسأل حاجته مهما كانت، ومن أهم الأشياء بالنسبة للمسلم الزواج، فينبغي للمسلم أن يسأل الله أن يرزقه الزوجة الصالحة، وكذلك الأمر بالنسبة للمسلمة، عليها أن تسأل الله أن يرزقها الزوج الصالح.

وقد كان السلف الصالح يسألون الله كل شيء حتى شسع النعل، امتثالًا لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليسأل أحدكم ربه حاجته حتى يسأله الملح، وحتى يسأله شسع نعله إذا انقطع".

صفات الزوجة الصالحة

1- أن تكون مطيعة محبة لله تعالى ولرسوله صلّى الله عليه وسلّم؛ ويدفعها هذا الحب إلى الطاعة المطلقة لله ولرسوله.



2- أن تكون مراقبة مراقبة الله -عزّ وجلّ- لها؛ فإنّ استشعار مراقبة الله يحملها على فعل كلّ ما هو خير، فإن غفلت عن تلك المراقبة بدأت تقتحم حرمات الله وتعصيه.

3- عدم اتباع خطوات الشيطان فتعلم مكائده ووساوسه وتحاول جاهدةً تجنب الوقوع فيها، وتعظيم شعائر الله فيدفعها ذلك إلى الطاعة المطلقة لكلّ ما أمر به، واجتناب ما نهى عنه، فلا تقع في المعصية.

مواصفات الزوجة الصالحة

لكل شخص منا ذوقه واختياراته في الزوجة الصالحة لكن يبقى أن تكون هذه الزوجة الصالحة زوجةٌ مؤمنةٌ مستقيمةٌ، تعرف حدود الله، وتحكُمها شريعته، وتُعين زوجها على التزام أوامر الله، واجتناب نواهيهن وزوجةٌ ترعى بيت زوجها، وتقوم بحقّه وحقوق بيته، تتودّد لزوجها، وتحبّه، وتشاركه في اتخاذ القرارات، وتساهم في تحمّل المسؤولية معه

زوجةٌ تتمتع بخلقٍ طيبٍ، وروحٍ مرحةٍ، وتتعامل مع زوجها وأولادها بصبرٍ وحِلمٍ وأناةٍ، زوجةٌ تهتم بنظافتها، ونظافة بيتها وأولادها، لتسُرّ زوجها إذا نظر إليهم، زوجةٌ تُوازن بين جميع شئون حياتها الزوجية، وتقوم بواجباتها على أكمل وجهٍ، دون تقصيرٍ أو تفريطٍ.

25 دعاء للرزق بالزوجة الصالحة

25 دعاء للرزق بالزوجة الصالحة

1 -اللهم زوّجنا واغننا بحلالك عن حرامك، يا الله يا كريم يا رب العرش المجيد، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إني أسألك باسمك العليم أنك عالم بحالي، فبرحمتك يارب يارب يارب زوجني برجل صالح يستر علي، ويكون قرّة عين لي وأكون قرّة عين له يا رب.

2- يا من إذا قلت للشيء كن فيكون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

3- ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين".

4- اللهمّ ارزقني الزّوجة الصّالحة التي إن أمرتها أطاعتني، وإن نظرت إليها سرّتني، وإن أقسمت عليها أبرتني، وإن غبت عنها حفظتني في نفسها ومالي.

5- اللهمَّ ارزقني الزَّوجَة الصَّالحَة المُصلِحَة التي تعينني على أمرِ ديني ودنيايَ. اللهمَّ يسِّر لي زوجًة هينة لينة سهلة قريبة لا أشقى بصحبتها، ولا أبتلى بفراقها.

6- اللهمَّ يسر لي زوجة تقرُّ بها عيني. اللهمَّ يسر لي زوجة صالحة، واجعلها لي كما أحبُّ، واجعلني لها كما تحبُّ، واجعلنا لكَ كما تحبُّ وترضى.

7- اللهمَّ إنِّي أسألك بكلِّ اسمٍ هو لك سمَّيتَ به نفسك، أو أنزلته في كتاب أو علَّمته أحدًا من خلقك أن ترزقني الزّوجَة الصَّالحَة المصلِحَة التي تعينني على طاعتك.

9- اللهمَّ يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعَّالٌ لما تريد أسألك أن ترزقني زوجة صالحة.

10- اللهم إنّي أسألك بأنّي أشهد أنّك أنت الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصّمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، اقضِ حاجتي، وآنس وحدتي، وفرّج كربتي.

11- اللهم اجعل لي رفيقًا صالحًا كي نسبّحك كثيرًا ونذكرك كثيرًا، فأنت بي بصير، يا مجيب المضطر إذا دعاك، احلل عقدتي، وآمن روعتي.

12-اللهمّ إنّي أريد أن أتزوّج فقدّر لي من الرّجال أعفّهم فرجًا، وأحفَظهم لي في نفسي ومالي، وأوسعهم رزقًا، وأعظمهم بركةً، وقدّر لي ولدًا طيّبًا، تجعل له خلقًا صالحًا في حياتي ومماتي.

13-اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى.

14-لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.

15-رَبِّ اغْفِرْ لي خَطِيئَتي وجَهْلِي، وإسْرَافِي في أمْرِي كُلِّهِ، وما أنْتَ أعْلَمُ به مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي خَطَايَايَ، وعَمْدِي وجَهْلِي وهَزْلِي، وكُلُّ ذلكَ عِندِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وما أسْرَرْتُ وما أعْلَنْتُ، أنْتَ المُقَدِّمُ وأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وأَنْتَ علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ.

16- اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي.

17- يا حيُّ يا قيُّومُ، برَحمتِكَ أستَغيثُ، أصلِح لي شأني كُلَّهُ، ولا تَكِلني إلى نَفسي طرفةَ عينٍ اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ عِلمًا نافعًا ورزقًا طيِّبًا وعملًا متقبَّلًا.

18-اللَّهمَّ عالِمَ الغَيبِ والشَّهادةِ، فاطرَ السَّمواتِ والأرضِ، رَبَّ كلِّ شيءٍ ومَليكَهُ، أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ مِن شرِّ نفسي وشرِّ الشَّيطانِ وشِركِهِ، قلهُ إذا أصبَحتَ، وإذا أمسَيتَ، وإذا أخَذتَ مَضجعَكَ.

19-اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ العَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ، القَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَن زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِن عِلْمٍ لا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَهَا.

25 دعاء للرزق بالزوجة الصالحة

20- اللهم إني أسألك يا ذا الجلال والاكرام أن ترزقني الزوجة الصالحة التقية.

21- أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ترزقني المرأة الصالحة المتدينة الجميلة ذات الحاسب والنسب.

22- اللهم ارزقني العفاف الغنى ووفقني لما تحب وترضاه.

23- اللهم يا مقسم الأرزاق ارزقني بالزوجة التي اعيش معها سعيد وأكمل حياتي معها بسعادة.

24- اللهم اصرف عني كل هم وحزن وغم وارزقني حظ الدنيا ونعيم الآخرة وانعم علي بالزوجة الودودة الرؤوفة الجميلة ذات الوجه الحسن.

25-اللهم إني أسألك من فضلك أن ترزقني السعادة والسرور وأن توفقني وتكتب لي الخير وتجعل حياتي مستقرة، وترزقني ببنت الحلال عاجلا غير أجل، اللهم يامن تقول للشيء كن فيكون اجمعني في القريب العاجل مع فلانة يارب العالمين.