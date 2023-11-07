الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

المطرب طارق فؤاد يطمئن الجمهور على حالته الصحية

المطرب طارق فؤاد،
المطرب طارق فؤاد، فيتو

طمأن المطرب طار ق فؤاد الجمهور على حالته الصحية وقال إنه بخير.

 

 

وكتب طارق فؤاد في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “ياجماعة الخير أنا الحمد لله بخير معرفش مين نزل بوست لقيت التليفونات لاتنقطع.. الحمدلله أنا بخير”.

 

 

الفنان طارق فؤاد

طارق فؤاد من مواليد 6 ديسمبر 1960 في القاهرة، تمتع منذ صغره بحنجرة قوية مكنته من دخول عالم الغناء، حتى التحق بمعهد الموسيقى العربية، وأصبح أستاذًا فيه وحصل على درجة الماجستير، وتتلمذت على يديه آمال ماهر، كما حاز على شهادة الماجستير من منظمة الأغنية العالمية "فيدوف".

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من أبرز أغاني طارق فؤاد: لازم نخاف عام 1993، وكان نفسنا في 1995، وظهر في الفيديو كليب الخاص بها الفنانة شيرين عبدالوهاب وهي في الـ 13 من عمرها.

غنى في تترات العديد من الأعمال الدرامية منها مسلسلات سور مجرى العيون وهارون الرشيد، وغاضبون وغاضبات، وتلال الغضب والجبل.

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