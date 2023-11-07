الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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حوادث

استعجال التحريات بشأن سيدة تدير كيانا تعليميا وهميا لمنح شهادات مزورة في الغربية

حبس متهمة، فيتو
حبس متهمة، فيتو

أمرت نيابة الأموال العامة، باستعجال تحريات المباحث في واقعة سيدة متهمة بإدارة كيان تعليمي وهمي لمنح شهادات مزورة فى الغربية، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العام والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، واتخاذه مقرًا لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية "مزورة" بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فى العديد من المجالات وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المؤسسات والشركات الكبرى، مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية من راغبى الحصول على تلك الشهادات.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها (17 شهادة قياس مستوى،  و17 كارنيه مزاولة مهنة "مُقلدين" بأسماء أشخاص مختلفين "منسوبين لإحدى الجهات الحكومية"- 183 شهادة باللغة الأجنبية منسوب صدورها لذات الأكاديمية تُفيد حصول المتدربين على دورات تدريبية فى تخصصات مختلفة - 296 كارنيه دراسى منسوب للأكاديمية بأسماء الطلاب- مجموعة كبيرة من "استمارات تسجيل المتدربين" - 9 أكلاشيه بإسم الأكاديمية- مبلغ مالى "متحصلات نشاطها الإجرامى"- طابعة متعددة الوظائف - 3 أجهزة حاسب آلى محمول  "لاب توب" بفحصهم تبين احتواؤهم على دلائل تُشير إلى نشاطها الإجرامى).

 

وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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