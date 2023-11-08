الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
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اقتصاد

سعر اليورو في البنك المركزي اليوم الأربعاء 8-11-2023

سعر اليورو اليوم،
سعر اليورو اليوم، فيتو

استقر سعر اليورو بداية تعاملات اليوم الأربعاء 8-11-2023 وفقًا للتحديث الأخير الوارد عبر الموقع الإلكتروني لـ البنك المركزي المصري.

وثبت سعر اليورو عند 33.90 جنيه للشراء 33.05 جنيه  للبيع.

سعر العملات الأجنبية والعربية بداية تعاملات اليوم الأربعاء  

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية والعربية، فيتو 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 37.88 جنيه للشراء، و38.05 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.21 جنيه للشراء، و34.37 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع. 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.49 جنيه للشراء، و20.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 19.78 جنيه للشراء، و19.87 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.74 جنيه للشراء، و82.11 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.07 جنيه للشراء، و80.41 جنيه للبيع.

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مصر الأولى، البنك الدولي يعلن قائمة الدول العشر الأكثر معاناة من تضخم أسعار الغذاء

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جمعية رجال أعمال الإسكندرية تبحث مع ممثلي البنك المركزي حل معوقات التعاملات المصرفية

 

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.46 جنيه للشراء، و8.50 جنيه للبيع. 

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.42 جنيه للشراء، و43.67 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.25 جنيه للبيع.

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