الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رياضة

دوري أبطال أوروبا، دورتموند يتقدم على نيوكاسل 0/1 في الشوط الأول

دورتموند ونيوكاسل،
دورتموند ونيوكاسل، فيتو

دوري أبطال أوروبا، انتهى الشوط الأول من مباراة بوروسيا دورتموند الألماني أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بتقدم الألمان 0/1، في المباراة التي تقام على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

سجل هدف دورتموند في مرمى نيوكاسل، نيكلاس فولكروج في الدقيقة 26.

تشكيل دورتموند ضد نيوكاسل

وضم تشكيل بوروسيا دورتموند بقيادة مديره الفني إيدين تيرزيتش: 

حراسة المرمى: جريجور كوبل.

خط الدفاع: رايرسون - ماتس هوميلز - نيكلاس سولي - شلوتربيك.

خط الوسط: نيميشا - أوزكان - سابيتزر.

وفي الهجوم: كريم أديمي - نيكلاس فولكروج - جوليان براندت.

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تشكيل نيوكاسل أمام دورتموند

كما أعلن إيدو هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، التشكيل الأساسي الذي بدأ به مواجهة بوروسيا دورتموند.

وضم تشكيل نيوكاسل:

حراسة المرمى: نيكو بوب.

خط الدفاع: كيران تريبير - لاسيليس - فابيانو شار - هال - ليفرامينتو.

خط الوسط: لونجستاف - برونو جيمارايش - ويلوك.

وفي الهجوم: ويلسون - جويلينتون.

نتائج الجولة الثالثة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان 2-1 ريد بول سالزبورج 
جالاتا سراي 1-3 بايرن ميونخ 
بنفيكا 0-1 ريال سوسيداد 
سبورتنج براجا 1-2  ريال مدريد 
لانس 1-1 إيندهوفن 
مانشستر يونايتد 1-0 كوبنهاجن 
أشبيلية 1-2 أرسنال 
يونيون برلين 0-1 نابولي

فينورد 3-1 لاتسيو
برشلونة 2-1 شاختار دونيتسك 
سيلتك 2-2 أتلتيكو مدريد 
يونج بويز 1-3 مانشستر سيتي 
لايبزيج 3-1 سرفينيا زفيزدا 
رويال أنتويرب1-4 بورتو 
نيوكاسل يونايتد  0-1 بروسيا دورتموند 
باريس سان جيرمان 3-0 ميلان

 

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