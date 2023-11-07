أسعار الذهب في الكويت اليوم 7-11-2023

سعر الذهب اليوم في الكويت، يقدم موقع «فيتو» خدمة لكل المستخدمين والمتابعين عبر محركات البحث وجميع وسائل التواصل الاجتماعي لرصد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 -11-2023 في الكويت.

وسجل سعر الذهب في الكويت، حالة من الارتفاع الطفيف وفقا لآخر التطورات بالأسواق المحلية والعالمية.

سعر الذهب في الكويت

- سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 19.21 دينار كويتي

- سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 16.61 دينار كويتي

- بلغ جرام الذهب عيار 21 نحو 16.81 دينار كويتي

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سعر جرام الذهب عيار 18 بنحو 14.41 دينار كويتي.

اسعار الذهب فى البورصة العالمية

انخفض الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوعين تقريبا اليوم مع ارتفاع الدولار وفي ظل ترقب المتداولين لإشارات حول أسعار الفائدة خلال كلمات مجموعة من مسؤولي المجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

وبحسب "رويترز" انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1967.09 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوياته منذ 25 أكتوبر. وتراجعت العقود الآجلة للذهب 0.8 في المائة إلى 1973.50 دولار.

وكان مؤشر الدولار ارتفع 0.4 في المائة ما يجعل السبائك أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 في المائة إلى 22.66 دولار للأوقية والبلاتين 0.7 في المائة إلى 899.10 دولار. وانخفض البلاديوم 1.3 في المائة إلى 1092.22 دولار ليبلغ تراجعه 39 في المائة خلال العام حتى الآن