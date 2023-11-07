تشغيل سيارة المركز التكنولوجي لليوم الثاني بميدان قريطم بدمنهور
شهدت مدينة دمنهور استمرار تشغيل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بالمدينة، لتقديم خدماتها للمواطنين، اليوم وغدا بميدان جلال قريطم من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 3 مساء، وذلك لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة ولتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.
حيث يتم تقديم العديد من الخدمات من خلال المركز التكنولوجي المتنقل، ومنها تراخيص البناء بأنواعها، وبيان صلاحية موقع وتراخيص المحال العامة وتراخيص الإشغالات والإعلانات وسداد المديونيات والاستعلامات.
يأتي ذلك فى إطار تطوير أداء الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة تكنولوجية جديدة من خلال سيارة متنقلة مجهزة بالكامل للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة تابعة لوزارة التنمية المحلية.
الجدير بالذكر أنه تم توفير سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بمدينة دمنهور اعتبارًا من 1 نوفمبر وتستمر حتى 16 نوفمبر الجاري، وسيتم توافرها خلال يومى 9 و12 نوفمبر أمام المستشفى العام، بالإضافة لتوافرها يومى 13 و 14 بجوار موقف دمنهور ويومى 15 و 16 أمام حديقة اللوتس بأبو الريش.
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