الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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محافظات

اجتماع لإعداد تحديث للمخططات الإستراتيجية لـ 3 مدن بالبحيرة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع السكرتير العام بالبحيرة، فيتو

عقد اليوم اللواء محمد شوقي بدر  السكرتير العام للمحافظة بالبحيرة، اجتماعًا لبحث إعداد تحديث المخططات الإستراتيجية لمدن دمنهور وكفر الدوار، ورشيد، في إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافة مدن ومراكز المحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندسة منال عبد المنعم مدير عام التخطيط العمراني   وممثلى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس حلمى عيد رئيس الإدارة المركزية بالهيئة، والمهندس أسامة زعيتر - مدير المكتب الإقليمي بالإسكندرية والجهات الشريكة (طرق - تربية وتعليم - كهرباء - مياه -إسكان - هيئة أبنية)

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أكد السكرتير العام، على ضرورة موافاة المكاتب الاستشارية بجميع البيانات الداعمة لتحديث المخططات الاستراتيجية لمدن دمنهور وكفر الدوار ورشيد، وذلك لمنع التعديات على الأراضى الزراعية ومنع ظهور العشوائيات والسير فى إجراءات التراخيص. 
 

أشارت مدير عام التخطيط العمراني  إلى أن تحديث المخططات الإستراتيجية لتلك المدن سيتم بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني والوحدات المحلية وجميع الجهات المعنية،وذلك ضمن المرحلة الأولى وباقى مدن المحافظة ستتم بمراحل متتالية، حيث سيتم اقتراح الخدمات والمشروعات التى تحتاجها كل مدينة من خلال المجتمع المدنى، وكذلك يتم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية من خلال الخطة الاستثمارية للمحافظة.

 

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السكرتير العام البحيرة اجتماع دمنهور

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