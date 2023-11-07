بسبب الراتب الخيالي، تعثر مفاوضات تجديد عقد سيميوني مع أتلتيكو مدريد

تعقدت مفاوضات الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب فريق أتلتيكو مدريد، لتجديد عقده مع الروخيبلانكوس الذي ينتهي هذا الموسم.

ووفقا لبرنامج "التشيرنجيتو" الإسباني، يتفاوض الطرفان على تجديد العقد حتى صيف 2027، لكنهما اختلفا حول راتب سيميوني في العقد الجديد.

وأشار إلى أن سيميوني كان يحصل على أعلى راتب لمدرب في العالم (18 مليون يورو بالإضافة متغيرات تبلغ مليوني يورو)، لكن أتلتيكو مدريد قرر خفضه بشكل كبير في العقد الجديد.

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وأوضح أن عرض أتلتيكو يبلغ 12 مليون يورو، بالإضافة إلى مليوني يورو كمتغيرات، بينما يسعى سيميوني لرفع هذا العرض قليلا.

وذكر أن المفاوضات بين الطرفين قد تصل إلى راتب ثابت يبلغ 13 مليون يورو بالإضافة إلى مليون يورو كمكافآت، أو يتفق الطرفان على راتب ثابت يبلغ 14 مليونا فقط.

ويعرض أتلتيكو مدريد عقدا لمدة 3 سنوات، بينما يطلب سيميوني أن يكون لمدة موسمين بالإضافة إلى ثالث اختياري.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وسلتيك

يستضيف أتلتيكو مدريد الإسباني نظيره سيلتك الإسكتلندي ضمن مواجهات الجولة الرابعة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة مباراة أتليتكو مدريد ضد سيلتك في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة.