الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العربية مع ميناء تشينغداو

مذكرة تفاهم بين الأكاديمية
مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العربية مع ميناء تشينغداو، فيتو

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اليوم "الثلاثاء"  مذكرة تفاهم مع ميناء تشينغداو بالصين، بحضور وفد رفيع المستوى من مجموعة موانئ شاندونغ في الصين، برئاسة يانج يى القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية.

 

 

وقام رئيس الأكاديمية الدكتور إسماعيل عبد الغفار والسيد تشو جووانغ بتوقيع مذكرة التفاهم بين معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية والكلية التقنية التابعة لميناء تشينغداو بالصين.

وتهدف المذكرة إلى تدشين مركز تدريبي مشترك يتم من خلاله إطلاق مجموعة من الدبلومات الدولية المشتركة في مجال الموانئ ليعد معهد تدريب الموانئ بذلك أول مركزًا للتميز بالاشتراك مع موانئ شاندونج وذلك استكمالًا للتعاون السابق بين معهد تدريب الموانئ ومجموعة موانئ شاندونج.

 

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وقال الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل رئيس الأكاديمية، " نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية التي تعزز التعاون والتبادل بيننا في مجالات البحث والتعليم، وستساهم في تطوير المعارف والأفكار الابتكارية".


وأشار "عبد الغفار " إلى أهمية توقيع هذه الاتفاقية بين الجانبين لتعزيز الشراكة بما يحقق المنافع المتبادلة، وقال "هذا الاتفاق يعد فرصة ثمينة للتعاون المستقبلي في مجالات البحث والتطوير والتدريب، وسيعمل على تعزيز التبادل الثقافي والأكاديمي بيننا."

 

وأكد "عبد الغفار" عمق العلاقات المصرية الصينية والثقة المتبادلة والاحترام بين الشعبين بما يعزز تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة.


وفي الوقت نفسه استقبل معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية وفدًا رفيع المستوى من برلمان مدينة تشينغداو يترأسه وانغ لومينغ رئيس مجلس النواب، حيث كان في إستقبالهم الدكتور علاء محمود مرسي عميد معهد تدريب الموانيء والسادة مراكز المسئولية بالمعهد وتمت مراسم إزاحة الستار عن مركز التميز المشترك بين معهد تدريب الموانئ وبين الكلية التقنية التابعة لميناء تشينغداو.

 

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الاسكندرية ميناء الإسكندرية إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمة البحرية

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