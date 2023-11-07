محافظ بورسعيد يشهد فعاليات ندوة "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" (صور)

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فعاليات مؤتمر حكاية وطن ما بين الرؤية والإنجاز، بحضور الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو التحالف الوطنى، وعدد ممثلي الاحزاب والنقابات المهنية، مؤسسات المجتمع المدني، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ويأتي ذلك بالتوازي مع سلسلة من الحوارات الوطنية التي تعقدها الدولة المصرية مع جميع فئات المجتمع، بمشاركة المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، ولفيف من الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني وشباب الأحزاب واعضاء النقابات المهنية.

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في بداية اللقاء، رحب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالدكتور طلعت عبد القوى، وبجميع القوي الشبابية السياسية والحزبية، معربا عن فخره بمشاركتهم بمؤتمر حكاية وطن ما بين الرؤية والإنجاز، ووضع خطة ورؤية مستقبلية للوطن، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية على مشاركة كافة فئات المجتمع في الحوار الوطني.

ندوة حكاية وطن، فيتو

وأكد محافظ بورسعيد على ضرورة الوعي بإنجازات الدولة المصرية ليصبح معدل إنجازات الدولة في ارتفاع مستمر بخلاف الفترات السابقة، مؤكدًا أننا نشهد حاليا (معركة وعي) والتي تمثل أحد عناصر الأمن القومي، وذلك نتيجة حروب الجيل الرابع والتي تستهدف تضليل وتخريب العقول، وتعطيل مسيرة التنمية،موجها بأهمية نشر الوعي بين مختلف الفئات في المجتمع فالكل مسؤول وله دور في إنجاز خطط التنمية، وعلى المواطن أن يدرك أهمية المرحلة الراهنة وجهود الدولة المستمرة لتوفير حياة كريمة للمواطن وإنجاز خطط التنمية والوقوف خلف القيادة السياسية، وعدم الانسياق خلف الشائعات.

ندوة حكاية وطن، فيتو

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية الوعي بمخاطر الزيادة السكانية ومواجهة المشكلة ومعرفة كافة الابعاد المتعلقة بالقضية السكانية من أجل الوصول إلى توصيات حقيقية تسهم في حل هذه الأزمة، التى تهدد معدلات التنمية لدينا وحدوث خلل في معدل النمو الاقتصادي والنمو السكاني، وهناك فوارق كبيرة بين المعدلين، مؤكدا أن معالجة القضية تتطلب رفع معدل النمو الاقتصادي وخفض النمو السكاني.

ندوة حكاية وطن، فيتو

وتطرق المحافظ، للحديث عما شهدته الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من إنجازات ومواصلة إقامة المشروعات القومية الكبرى التي أنشأتها الدولة في وقت قياسي، وإن الرئيس يعمل على تعظيم الاستفادة من إمكانات الدولة المصرية، من خلال إقامة المصانع، والمدن الجديدة، والتوسع في زراعة أراضي جديدة، وإقامة بنية تحتية، وفتح مجالات عمل للشباب متعددة، وأشار أن المحافظة حققت نهضة غير مسبوقة في مجال الصناعة والسياحة، والتجارة.

ندوة حكاية وطن، فيتو

كما اشار المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ خلال كلمته ان هذا المؤتمر يقعد بشكل دوري بهدف الحوار مع القوي السياسية والشباب بصفه خاصه،مشيرا إلي اهمية ومناقشة مشكلة الكثافة السكانية ووضع استراتيجية واضحة لحل مشكلة الكثافة السكانية، من خلال مشروع قومي لتنمية الأسرة، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وعقد المؤتمرات وورش العمل التي تهدف تعزيز مجالات العمل الأهلي وأهمية التحالف الوطني لتحقيق أهداف إقامة المشروعات الخدمية والتنموية.

وخلال اللقاء أكد الدكتور طلعت عبد القوي علي أهمية المؤتمر الذي يضم جميع طوائف المجتمع،ويهدف إلي مناقشه المشكلات علي ارض الواقع من اجل علاجها، ومن أهمها الخلل بين معدل النمو السكانى والنمو الاقتصادي، مؤكدا أن حتى يشعر السكان بالنمو الحقيقي يجب أن تبلغ معدلات النمو الاقتصادي ثلث أضعاف النمو السكانى، والإحصائيات تشير إلى ان معدل النمو السكانى يبلغ ٢.٥%، بينما يبلغ النمو الاقتصادي ٤.٢%.



وأشار الي دور مؤسسات المجتمع المدني ومواجهة المشكلة السكانية"، أن القضية السكانية ذو أبعاد عديدة لم تقتصر فقط على زيادة معدل النمو السكانى بل أيضا ترتبط بتدني خصائص السكان وسوء التوزيع السكاني، مرجعًا الزيادة السكانية لعدة أسباب أهمها الزواج المبكر الذى يتطلب اصدار قانون لإعادة النظر في تحديد سن الزواج وفرض عقوبات رادعة ع الزوج والمأذون، فضلا عن أزمة البطالة والفقر والقيمة الاقتصادية للطفل مع استمرار سيطرة الثقافة الذكورية والعزوة لدى العديد من الأسر المصرية.

كما أكد على الدور الفعال للتحالف الوطني الذي يتمتع برعاية رئيس الجمهورية وعنايته ويهدف إلى تعميق العمل الأهلي وتنمية المجتمع وتحقيق الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل للخدمات العامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية.

وأكد المحافظ على ضرورة عقد هذا المؤتمر بصفة مستمرة لتعريف الشباب بما تشهده الدولة من إنجازات ومشروعات وتوعيتهم للتصدي لمحاولات تضليل الافكار، فضلا عن الاستماع لاستفساراتهم حول مختلف القضايا والموضوعات التي تشغلهم والإجابة عليها.