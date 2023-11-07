الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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اقتصاد

زر الرجوع إلى الخلف لا يعمل، عطل فني أم مشكلة فى تحديث تطبيق فيسبوك؟

فيسبوك، فيتو
فيسبوك، فيتو

تسبب التحديث الأخير لتطبيق فيسبوك فى ظهور مشكلة خاصة بزر الرجوع إلى الخلف على المنصة، حيث لا يتمكن  بعض مستخدمي التطبيق على هواتف أندرويد من العودة إلى الصفحة الرئيسية عند الدخول إلى أي منشور أو الى صفحة خاصة، حيث تؤدى تلك  المشكلة إلى توقف زر الرجوع عن الاستجابة مع تعطل شريط التنقل فى الوقت نفسه.

شكاوى آلاف المستخدمين 

ورغم شكاوى آلاف المستخدمين لتطبيق فيسبوك من هذه المشكلة لكن فى الوقت نفسه فإن شركة ميتا المالكة لتطبيق فيسبوك لم تصدر أى تعليق حتى الآن بشأن تلك المشكلة أو طريقة حلها.

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 ورجعت العديد من التقارير العالمية سبب المشكلة إلى أن تعطل زر الرجوع وشريط التنقل بالجهاز أثناء استخدام التطبيق هو بسبب عدم توافق التحديث الأخير لتطبيق فيسبوك مع نظام أندرويد مع عدم وجود أى حلول فى الوقت الراهن نتيجة عدم اعتراف فيسبوك بوجود مشكلة. 

وفى نهاية أكتوبر عانى العديد من مستخدمي تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك، من عدم ظهور التعليقات في عدد من الصفحات، خاصة الصفحات العامة حيث لا يمكن للمستخدمين أن يروا التعليقات، وتظهر رسالة تفيد بعدم وجود اتصالات.

ورصد موقع داون ديتكتور شكاوى متعددة من التطبيق منذ عدة ساعات فى حين لم تعلق ميتا المالكة للتطبيق عن الأمر حتى الآن.

مشاكل منصة فيسبوك 

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ومن ناحية أخرى يواجه بعض مستخدمي منصة وتطبيق وموقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك” بعد التوقيت الشتوي من مشكلة عدم ظهور توقيتات البوستات بتطبيق  فيسبوك أثناء تصفحهم على التطبيق بالهاتف أو بالمنصة عبر أجهزة الحاسب الآلي.

 

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فيسبوك هواتف هواتف أندرويد ميتا نظام أندرويد

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