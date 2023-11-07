الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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حوادث

إحالة أوراق سائقين بالإسكندرية للمفتي بعد قتلهما سائق توكتوك

محكمه جنايات الإسكندرية،
محكمه جنايات الإسكندرية، فيتو

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله عبد السميع خطاب رئيس المحكمة، بإجماع الأراء إحالة أوراق المتهمين بقتل سائق توكتوك  لفضيلة مفتى الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي، فيما أسند للمتهمين كل من "ع.خ.ع" سائق و" ع.م.ر" سائق، لاتهامهم بقتل المجني عليه "و.ج.ح" وسرقة التوك توك الخاص به، وحددت اليوم الثاني من دور الانعقاد لشهر ديسمبر القادم، للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين جميعا.

 

وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 6562 سنة 2023 جنايات العامرية ثان، بالعثور علي جثة المجني عليه، بدائرة القسم.

وتبين أنه تم العثور على جثة المجني عليه "و.ج.ح" سائق توك توك، وتأكد قيام المتهمين الأول والثاني "ع.خ.ع" سائق و"ع.م.ر" سائق بسرقة الدراجة البخارية توك توك قيادة المجني عليه، حيث طلبا منه توصيلهما  إلى مكان ناء ليلا، وما أن تأكدا  من خلو الطريق من المارة حتى أشهر المتهم الأول سلاحا أبيض مطواة، وحاول المتهم الثاني تقييده، وما أن قاومهم حتى عاجله الأول بطعنة بيسار الصدر، وأعقبها بطعنتين في الرقبة أودت بحياته، وأسرع الثاني بدفعه خارج التوك توك، وفرا هاربين بعد أن استوليا على التوك توك، والقيام ببيعه للمتهم الثالث " م.ع.ع" بثمن بخس، والذي قام ببيعه إلى المتهمين الرابع والخامس " ر.م.ال" و" ع.س.إ"، مع علمها جميعا بأن التوك توك متحصل من جريمة سرقة، وتولت النيابة التحقيق.

وبمواجتهتما أقرا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن مكان التوك توك والسلاح المستخدم، والإطار والكوريك الاحتياطي، وقررت النيابة إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم.

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