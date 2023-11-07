الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ قنا يشهد اصطفاف معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا

محافظ قنا،فيتو
محافظ قنا،فيتو

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اصطفاف معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا لمراجعة جاهزية كافة المعدات للسيطرة على أي أزمة أو كارثة طبيعية. 

 رافق المحافظ كل من الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والنائبة حنان عبد المنعم عوض عضو مجلس النواب، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد جيلاني وكيل وزارة الزراعة، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة، والدكتور إبراهيم يوسف مدير مديرية الطب البيطرى، وعبداللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا..

Advertisements

ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أن الهدف من الاصطفاف هو رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية ومراجعة كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري في حالة حدوث الأزمات والطوارئ.

كما تفقد «الداودي» المركبات والمعدات والسيارات المصطفة بإجمالي ٣٥ مُعدة تنوعت ما بين «لودر، جليدر، قلاب، لودر زاحف، سيارات مياه، سيارات سلم كهربائي، سيارات بيك آب ودوبل كابينة، حاويات، جرارات زراعية، سيارات إسعاف مجهزة»، كما تم المرور على جميع المعدات المصطفة، وتكليف سائقيها بتشغيلها وإجراء تجارب للمهام الأساسية لكل معدة، للتأكد من صلاحيتها وجاهزيتها وكفاءتها الفنية للقيام بمهامها.

وأضاف الداودي، أنه شارك في الاصطفاف كل من معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا وفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومرفق الإسعاف وشارك في تنظيم الاصطفاف إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة، مشيرا إلي أنه تم حصر كافة المعدات والآلات الموجودة المستخدمة في عمليات الطوارئ واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة المعدات اللازمة لرفع وشفط تجمعات مياه الأمطار وتشكيل لجان للمرور على مهمات الإغاثة للتأكد من مدى جاهزيتها في ظل  دخول فصل الشتاء والتقلبات الجوية المستمرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أشرف الداودي محافظ قنا الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء أشرف الداودى محافظ قنا اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية دشنا قنا

مواد متعلقة

محافظ قنا يفاجئ عددا من المحال التجارية بدشنا

محافظ قنا يتفقد أعمال التشطيبات النهائية بمستشفى دشنا المركزي

محافظ قنا يتفقد أعمال رصف طريق نجع حمادى - أبوتشت الزراعي

محافظ قنا يتفقد أعمال التشطيبات النهائية بمستشفى أبوتشت العام

الأكثر قراءة

تفاصيل واقعة شاب قتل عشيق زوجته بعد ضبطه في شقته بالمنصورة

شقيق العامري فاروق عن حالته الصحية: محتاج دعوات كل المصريين

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ومدير وكالة المخابرات الأمريكية (فيديو)

تفاصيل الحالة الصحية لـ العامري فاروق بعد نقله للمستشفى

شكري يحذر وزراء خارجية 3 دول أوروبية من امتداد حرب غزة إلى الإقليم

الكيان الصهيوني يمنع الزمالك من التفاوض مع البرتغالي سوزا

السيسي يؤكد محددات موقف مصر من التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة

ثلاثي الزمالك يؤدون تدريبات في الجيم بعد الإيقاف

Advertisements

منوعات

المزيد

في حب آل البيت، توافد كبير للاحتفال بليلة ختام مولد الإمام الحسين (صور)

انتشار شودار بيع التسالي والحلويات فى مولد الحسين (فيديو وصور)

ازدحام فى مقام الحسين فى الليلة الختامية للاحتفال بالمولد (فيديو وصور)

بعد 31 عاما، شارع في الأردن يعود إلى الحياة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في السعودية اليوم 7-11-2023

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 7-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

الأكثر رعبا وانضمت حديثا للشرق الأوسط.. ما هي غواصة أوهايو النووية الأمريكية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار المساء، فضل المحافظة على أذكار المساء يوميا

أنبياء دعوا بها، مجموعة من أدعية الحمل والإنجاب

ما حكم الثناء على الميت أثناء الدفن؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية