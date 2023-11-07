ضخ 70 طن السكر يوميا بالجمعيات الاستهلاكية في قنا بـ27 جنيها

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عن بدء توريد كميات كبيرة من السكر يوميا بسعر 27 جنيها للكيلوجرام بدءا من غد الأربعاء، وسيتم توزيعها على منافذ المحافظة، ومنافذ الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، المنتشرة بمدن وقرى المحافظة، يأتى ذلك في إطار مبادرة "خفض أسعار السلع" التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف الداودي، أن الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد وافق في اتصال هاتفي معه، علي ضخ 70 طن سكر يوميا بسعر 27 جنيها للكيلوجرام، بمنافذ المحافظة، مشيرا إلى أن المحافظة تمتلك 58 منفذ بيع على مستوى المراكز والمدن، فضلا عن 106 مقار للجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

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وفي سياق منفصل أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية بمبنى مستشفى دشنا المركزي، والاطمئنان على انتظام معدلات التنفيذ، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والنائبة حنان عبدالمنعم عوض عضو مجلس النواب، والدكتور راجي تاوضروس مدير إدارة الأمراض المستوطنة بمديرية الصحة، وعبداللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، ومسئولي الشركة المنفذة للمستشفى.

استمع محافظ قنا، إلى شرح تفصيلى عن الموقف التنفيذى للمستشفى، المقامة على مساحة ٥٠٤٥ م٢، بطاقة استيعابية ١٠٧ أسرة ( ٦٩ سرير إقامة، ٢٧ سرير عناية، ١١ حضانة مبتسرين)، فضلا عن قسم الاستقبال والطوارئ، و٤ معامل تحاليل، قسم العلاج الطبيعي، بينما يضم الطابق الاول للمستشفي، و٤ غرف عمليات، غرفة افاقة، غرفة تجهيز مرضى، وقسم الولادة الطبيعية، وقسم العناية المتوسط، وقسم الحضانات، بنك الدم، قسم المناظير.

ومن جانبه وجه محافظ قنا، سرعة الإنتهاء من تنفيذ وتجهيز المستشفى تمهيدا لدخولها الخدمة طبقا للجدول الزمنى المقرر لأعمال الإنشاء، لافتا إلي أن مشروع احلال وتجديد مستشفي دشنا المركزي يأتي في إطار خطة وزارة الصحة لتطوير المستشفيات العامة والمركزية، ورفع كفاءة المنظومة الطبية بالمحافظة وتقديم أعلى مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لجميع المواطنين.