الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ قنا: إزالة 103حالات تعد على الأراضي الزراعية

محافظ قنا،فيتو
محافظ قنا،فيتو

قال أشرف الداودى محافظ قنا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، نجحت في إزالة 103 حالات من التعديات على الأراضي الزراعية لإيقاف ظاهرة التعديات وحماية الأراضي الزراعية، على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والأجيال القادمة من الأراضي الزراعية.

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وأضاف الداودي، أن الوحدات المحلية نفذت إزالات لحالات التعدي بالتنسيق مع مسئول المتغيرات المكانية، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي، والري، والأجهزة الأمنية، وكافة الجهات المعنية، لافتا أن إجمالي حالات التعدي علي الأراضي الزراعية التي تمت إزالتها بلغت 103 حالة من التعديات علي الأراضي الزراعية على مساحة 6 أفدنة و23 قيراط ليبلغ اجمالي عدد الحالات التي تم ازالتها خلال الايام الماضية 370 حالة علي مساحة 26 فدان و6 قيراط، مشيرا إلى أن هناك متابعة لاي تعديات من خلال وحدة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة والتى تقوم بالتعامل معها فورًا، لمنع أي تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهتها في مهدها بكل حسم وقوة.
وشدد الداودى على ضرورة الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، مع مصادرة المعدات ومواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأعمال المخالفة، مؤكدا أنه لن يتهاون في محاسبة كل من يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله الوظيفي.

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أشرف الداودي محافظ قنا الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء أشرف الداودى محافظ قنا اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية قنا محافظ قنا

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