الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ قنا يتابع سير العمل بمجمعي الخدمات الحكومية والزراعية بقرية السمطا

محافظ قنا،فيتو
محافظ قنا،فيتو

تابع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، انتظام سير العمل بمجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية، بقرية السمطا بحرى التابعة لمركز دشنا.

تم إنشاء المجمعين ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك عقب توريد الأثاث والمعدات والأجهزة الخاصة بتشغيل كلا المجمعين.

رافق المحافظ نائبه الدكتور حازم عمر، والنائبة حنان عبدالمنعم عوض عضو مجلس النواب، والعميد حازم محمد ممثل المنطقة الغربية العسكرية والمشرف علي تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بقنا، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد جيلاني وكيل وزارة الزراعة، والدكتور إبراهيم يوسف مدير مديرية الطب البيطرى، وعبداللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا.

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استهل محافظ قنا جولته بمتابعة انتظام سير العمل بمجمع الخدمات الحكومية، واطمئن المحافظ من العاملين علي مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، ووجه بحسن معاملة الجمهور، مشيرا إلي أن المجمع سوف يقدم خدمات المركز تكنولوجى والسجل المدنى والشهر العقارى والبريد والتموين والتضامن الاجتماعي.

وتابع المحافظ جولته بالاطمئنان علي انتظام سير العمل بمجمع الخدمات الزراعية بقرية السمطا، موضحا أن المجمع تم إنشائه علي مساحة ٣٣٠ م طبقا للنموذج رقم ٢ الذى أعدته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ويقدم المجمع خدمات الجمعيات الزراعية، والخدمات البيطرية من خلال الوحدة البيطرية المُلحقة بالمجمع.

جدير بالذكر أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تنفيذ ١٦٨٣ مشروع بتكلفة ٤٠ مليار جنيه يجري تنفيذها في ٥ مراكز تضم ١٩ مجلسا قرويا و٨٧ قرية رئيسية و٧٢٢ نجعا وعزبة، ويستفيد من تلك المشروعات حوالى ١.٥ مليون مواطن يقطنون الريف اى ما يعادل ٤٣% من تعداد سكان محافظة قنا.

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