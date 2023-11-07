النيابة الإدارية تفتتح فرعًا جديدًا للدعوى التأديبية بأكتوبر

افتتح المستشارحافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، وبصحبته لفيف من المستشارين من أعضاء النيابة، المقر الجديد لفرع الدعوى التأديبية لمستوى الإدارة العليا، والمكتب الفني بالجيزة، والكائن بمدينة السادس من أكتوبر.

جاء ذلك بحضور المستشار عبدالناصر خطاب، والمستشارة زينب صادق، والمستشار أحمد عبد اللطيف، والمستشار عبد الله فتوح، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار فوزي شحاتة - وكيل المكتب الفني بالجيزة، والمستشار محمد صلاح - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار محمد روبي - مدير النيابة الإدارية بأكتوبر- القسم الثاني.

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النيابة الإدارية

وعقب ذلك قام بافتتاح المقر الجديد للنيابة الإدارية بأكتوبر القسم الثاني، والكائن بمدينة الشيخ زايد.

يأتي ذلك في إطار رؤية المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال التوسع في إنشاء واستحداث مقرات جديدة للنيابة الإدارية في مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية؛ بما يكفل لأعضاء النيابة وموظفيها حسن سير التحقيقات وانتظام العمل، ويُيَسّر تردد المواطنين والمتعاملين على مقرات النيابة الإدارية، وصولًا لتحقيق العدالة الناجزة.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

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