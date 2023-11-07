في ذكراه الـ 15، السيد متولي صانع نهضة المصري البورسعيدي الكروية (صور)

تمر اليوم الثلاثاء الذكرى الخامسة عشرة لوفاة سيد متولى الرئيس التاريخى للنادي المصرى البورسعيدى، حيث تولى متولى رئاسة الفريق البورسعيدى سنوات طويلة، إلا أنه توفى فى مثل هذا اليوم عام 2008، ومن أشهر مقولاته "لن أغادر النادى المصرى إلا إلى قبرى»، التى طالما رددها للتعبير عن حبه للنادى البورسعيدى.



ولد السيد متولى عبدالرحمن عام 1940 بحى العرب فى بورسعيد، وترتيبه الثانى لأسرة بسيطة يعمل عائلها عاملًا بالمحافظة، وبعد حصوله على دبلوم الثانوى التجارى التحق بالعمل فى هيئة النقل العام، ليواصل دراسته فى نفس الوقت منتسبًا لكلية التجارة، وطوال فترة مراهقته وصباه عرف عنه شغفه الشديد بالنادى المصرى وتشجيعه الدائم له سواء من وراء أسوار النادى أو وسط جماهير الدرجة الثالثة.

Advertisements

بدأ متولي قصة العطاء يوم 21 يوليو1979، عندما أصدر مجلس إدارة النادي، برئاسة أحمد المخزنجي، قرارا بتعيين كل من سيد متولي وعبد الوهاب قوطة عضوي مجلس إدارة للنادي.

واتخذ متولي قرارا تاريخيا، بالتعاقد مع أسطورة ريال مدريد المجري بوشكاش، لتدريب الفريق على نفقته الخاصة.

ونجح متولي في التعاقد مع بوشكاش لتدريب المصري مقابل 3500 دولار شهريا، كما تكفل برحلة إعداد للمصري في أوروبا.

واستطاع متولي توفير كل عوامل النجاح للفريق، للمنافسة على البطولات، بعد أن ظل لسنوات أسيرا في المنطقة الدافئة، وبالفعل حصل الفريق على المركز الثالث موسم 1980/1979.

رئاسة المصري



فاز سيد متولي برئاسة النادي المصري عام 1980، بعد صراع من المنافسة مع رئيس النادي وقتها أحمد المخزنجي، ليصبح أصغر رئيس للنادي المصري (39 عاما).

دعم متولي صفوف الفريق منذ موسم 1981/1980 وحتى وفاته عام 2008، بعدد من النجوم، أمثال "جمال جودة من الأهلي، وحسين عبد المنعم من الزمالك، وإينو من الشمس، وجمال الجندي من الأهلي".

وتعاقد مع أسامة خليل، نجم مصر العائد من الولايات المتحدة، بعد رحلة احتراف بمقابل 100 ألف دولار، وكذلك اللاعبين المحترفين من إيران قاسم بور وعبد الرضا بارزكري.

كما تعاقد مع التوأم حسام وإبراهيم حسن وسمير كمونة وهيثم فاروق وخالد بيبو ومحمد عمارة وحارس منتخب مصر السابق نادر السيد، وغيرهم من النجوم.

وتعاقد سيد متولي مع العديد من المدربين المميزين، أبرزهم الراحل "محمود الجوهري وبوشكاش والإنجليزي ألان هاريس والألماني أوتوفيستر والبرازيلي بلتراو والأرجنتيني أوسكار".

حقق الراحل متولي بطولة وحيدة مع المصري عام 1992، وهي بطولة كأس الاتحاد المصري التنشيطية، كما نجح الفريق في الوصول أكثر من مرة لنهائي كأس مصر (83 و84).

وخلال أعوام 83 و84 اقترب متولى من حلم البطولة التى لم يكن المصرى الذى تأسس عام ١٩٢٣ قد حققها بعد أن وصل النادى إلى نهائى الكأس مرتين أمام الأهلى، وعندما كان سيد متولى يستعد لتسلم الكأس فى استاد القاهرة كان الهدف الشهير لعلاء ميهوب الذى أحرزه فى الدقيقة الأولى من الوقت الإضافى.



عقب وفاة سيد متولي عام 2008، طالبت جماهير بورسعيد المسؤولين بضرورة تخليد اسم الراحل وإطلاق اسمه على بعض المنشآت داخل المدينة كنوع لرد الجميل لما قام به سيد متولي لمدينة بورسعيد وللنادي المصري.

وبالفعل، أطلق مجلس إدارة المصري، برئاسة سمير حلبية، اسم الراحل سيد متولي على الملعب الفرعي للنادي.

كما أطلق محافظ بورسعيد السابق، اللواء مصطفى كامل، اسم سيد متولي على أحد أبرز الميادين في محافظة بورسعيد، وتحديدا شارع 23 يوليو، خلف ستاد النادي المصري.

وفي 2016، افتتح اللواء عادل الغضبان (محافظ بورسعيد الحالي)، ميدان سيد متولي، بعد تطويره من قبل مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية.