الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

انطلاق أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج sold out كامل العدد على CBC الخميس المقبل

برنامج sold out
برنامج "sold out كامل العدد"، فيتو

 

تبدأ قناة ‏CBC يوم الخميس المقبل 9 نوفمبر، عرض حلقات الموسم الجديد من برنامج "sold out كامل العدد" الذي يقدمه الإعلامي الكبير محمود سعد، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول للبرنامج على منصة watchit.

 

الموسم الجديد من البرنامج يتم عرضه حصريًا على قناة ‏"CBC" في تمام التاسعة مساء يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، ويستضيف نخبة من كبار نجوم الفن في مصر والوطن العربي، ويجوب خلاله محمود سعد في جميع محافظات الجمهورية، بحثًا عن حكايات جديدة ومختلفة لأماكن وشخصيات ملهمة، بجانب تقديمه لعدد من الحفلات والليالي الغنائية المتميزة.

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حلقة الخميس المقبل

 

حلقة الخميس المقبل ترفع شعار "ونحكي كمان" وفيها يحكي محمود سعد قصة الهرم المائل والهرم الأحمر، ونتعرف منه على حكاية "فرح" أشهر بائعة فطير في المعصرة.

أما حلقة الجمعة من "sold out  كامل العدد"، فيقدم البرنامج ليلة فنية غنائية متميزة تحت عنوان "الحكاية بأصواتنا" يمتزج فيها الحكي من إلقاء الفنان سيد رجب، والغناء بصوت المطربة لينا شماميان التي تقدم مجموعة من أشهر أغاني التراث الفلسطيني والمصري.

 

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