الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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سياسة

ضوابط رفع جلسات الشيوخ دون تحديد موعد عودة الانعقاد

مجلس الشيوخ يرفع
مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة دون تحديد عودة الانعقاد، فيتو

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة الإثنين الماضي، أنه سيتم إخطار الأعضاء بموعد الجلسة المقبلة، حيث تم رفع الجلسة بدون تحديد موعد عودة الانعقاد المقبل.

 

اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

قرار رئيس مجلس الشيوخ، بعدم تحديد موعد الجلسة المقبلة، جاء ذلك عملًا بما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ في هذا الشأن.

 

ومنحت  المادة 160 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، الحق لرئيس المجلس في رفع الجلسة دون تحديد موعد عودة الانعقاد.

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وتنص المادة اللائحية على: ويعلن رئيس المجلس افتتاح الجلسة وانتهاءها كما يعلن موعد الجلسة المقبلة وساعة بدئها، ولا يجوز تأجيل الجلسة عن الموعد المحدد لها.

 

تأجيل جلسة الشيوخ ليوم غير معين

 ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة، ويخطر به أعضاء المجلس.

ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية.

 

دراسة التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة

ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، على إحالة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن دراسة التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون، إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأن ما ورد به من توصيات.

يأتي ذلك بعد إعادة ضبط ما جاء في الدراسة، وكذلك مناقشات الأعضاء، ورد الحكومة في هذا الشأن.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، كشفت أن الحكومة قامت بتوفير 60 مليون جنيه لشراء أجهزة للتعقيم من أجل التخلص الآمن من المخلفات فى المستشفيات.

وبشأن استخدام الطاقة الشمسية، قالت وزيرة البيئة: هناك حزمة من المشروعات تصل 10 مليارات دولار بالتعاون مع الوزارات المعنية، متابعة: وأطلقنا عليها الترابط بين الغذاء والمياه والطاقة والمكون الخاص للزراعة هو إمكانية زراعة محاصيل باستخدام الطاقة الشمسية.

 

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