محافظ قنا يفاجئ عددا من المحال التجارية بدشنا

فاجأ اللواء أشرف الداودي محافظ قنا عددا من المحال التجارية بمركز دشنا، وذلك لمتابعة التزامها بتخفيض أسعار السلع الغذائية، ضمن مبادرة خفض أسعار السلع التي أطلقها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والنائبة حنان عبدالمنعم عوض عضو مجلس النواب، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين، والدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى، وعبداللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وممثلي جهاز حماية المستهلك.

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أثني محافظ قنا، خلال الجولة علي التزام عدد من السلاسل التجارية بالأسعار التي أقرتها المبادرة، خاصة السلع التي تشملها المبادرة، مثل (الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز، إضافة إلى الدواجن والبيض)، إلي جانب تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، المتداولة بالمحال والسلاسل التجارية، فإن المحافظة لديها ٦ منافذ بمركز دشنا، بواقع منفذ بمقر الوحدة المحلية لمجلس المدينة، و٥ منافذ بمقار الوحدات المحلية لقري (أبودياب غرب، السمطا بحرى، أبومناع بحرى، أبو مناع غرب، فاو قبلي ) ويتم من خلالها بيع السلع الغذائية والخضروات بأسعار مخفضة وتنافسية، حرصًا من المحافظة علي تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين البسطاء.



ووجه المحافظ بضرورة توافر جميع السلع التي يحتاج إليها المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية، كما وجه بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول، لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشددا بضرورة متابعة ما يتم رصده من شكاوى المواطنين في حال وجود شكوى بشأن توافر السلع وأسعارها، مع تكثيف اللجان التموينية لمنع أية محاولات لإخفاء السلع، أو عدم وضع التسعيرة، والتعامل الفوري مع أي محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع الغذائية.

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