الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ قنا يتفقد أعمال التشطيبات النهائية بمستشفى دشنا المركزي

محافظ قنا يتفقد أعمال
محافظ قنا يتفقد أعمال التشطيبات النهائية بمستشفي دشنا،فيتو

 أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية بمبنى مستشفى دشنا المركزي، والاطمئنان على انتظام معدلات التنفيذ، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والنائبة حنان عبدالمنعم عوض عضو مجلس النواب، والدكتور راجي تاوضروس مدير إدارة الأمراض المستوطنة بمديرية الصحة، وعبداللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، ومسئولي الشركة المنفذة للمستشفى.

استمع محافظ قنا، إلى شرح تفصيلى عن الموقف التنفيذى للمستشفى، المقامة على مساحة ٥٠٤٥ م٢،  بطاقة استيعابية ١٠٧ سراير ( ٦٩ سرير إقامة،  ٢٧ سرير عناية، ١١ حضانة مبتثرين )، فضلا عن قسم الاستقبال والطوارئ، و٤ معامل تحاليل، قسم العلاج الطبيعي، بينما يضم الطابق الاول للمستشفي، و٤ غرف عمليات، غرفة افاقة، غرفة تجهيز مرضى، وقسم الولادة الطبيعية، وقسم العناية المتوسط، وقسم الحضانات، بنك الدم،  قسم المناظير.
ومن جانبه وجه محافظ قنا، سرعة الإنتهاء من تنفيذ وتجهيز المستشفى تمهيدا لدخولها الخدمة  طبقا للجدول الزمنى المقرر لأعمال الإنشاء، لافتا إلي أن مشروع احلال وتجديد مستشفي دشنا المركزي يأتي في إطار خطة وزارة الصحة لتطوير المستشفيات العامة والمركزية، ورفع كفاءة المنظومة الطبية بالمحافظة وتقديم أعلى مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لجميع المواطنين.

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أشرف الداودي محافظ قنا اللواء أشرف الداودى محافظ قنا قنا محافظ قنا محافظة قنا مستشفي دشنا المركزي

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