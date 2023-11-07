محافظ قنا يتفقد أعمال رصف طريق نجع حمادى - أبوتشت الزراعي

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أعمال رصف طريق نجع حمادى - أبوتشت الزراعي، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وصالح محمد مدير عام مديرية الطرق والنقل، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، وعدد من مهندسي الشركة المنفذة لمشروع الكوبرى.

ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أنه يجرى رصف الطريق بطول ١٦ كم، بداية من قرية كوم البيجا حتي قرية أبوشوشة، تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى، بنسبة تنفيذ بلغت ٢٥٪، موجها بسرعة نهو أعمال الرصف طبقا للخطة الزمنية المعلنة، وبمواصفات ومعايير الجودة، مؤكدا حرصه علي إجراء جولات ميدانية بالقرى والمراكز لمتابعة تنفيذ كافة المشروعات التي يجري تنفيذها ومنها أعمال الرصف وصيانة الطرق ورفع كفاءتها، سواء الطرق الإقليمية أو الداخلية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وأضاف الداودي أن المحافظة حريصة علي رفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الداخلية سواء الرئيسية منها أو الفرعية، لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين، وذلك ضمن الخطة الموضوعة للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، وبرامج تنمية الصعيد، مؤكدا علي اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات ودعم وتنمية الصعيد لرفع مستوى الخدمات به.