الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 7-11-2023

سعر اليورو اليوم،
سعر اليورو اليوم، فيتو

ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الثلاثاء  7-11-2023 وفقًا للتحديث الأخير الوارد عبر الموقع الإلكتروني لـ البنك المركزي المصري.

وثبت سعر اليورو عند 33.90 جنيه للشراء 33.05 جنيه  للبيع.

أسعار العملات ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم، فيتو 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 37.88 جنيه للشراء، و38.05 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.21 جنيه للشراء، و34.37 جنيه للبيع.

Advertisements

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع. 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.49 جنيه للشراء، و20.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 19.78 جنيه للشراء، و19.87 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.74 جنيه للشراء، و82.11 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.07 جنيه للشراء، و80.41 جنيه للبيع.

txt

اجتماع طارئ لتقييم مبادرة تخفيض أسعار السلع.. 2551 حملة رقابية تحرر 4152 محضرا للمخالفين.. والتموين تنسق مع البنك المركزي لتوفير المكون الدولاري

txt

مصر الأولى، البنك الدولي يعلن قائمة الدول العشر الأكثر معاناة من تضخم أسعار الغذاء

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.46 جنيه للشراء، و8.50 جنيه للبيع. 

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.42 جنيه للشراء، و43.67 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.25 جنيه للبيع.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعر الريال السعودى سعر الجنيه الاسترلينى اسعار العملات سعر اليورو البنك المركزى المصرى الجنيه المصرى

مواد متعلقة

مصر الأولى، البنك الدولي يعلن قائمة الدول العشر الأكثر معاناة من تضخم أسعار الغذاء

البنك الدولي يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي في أفريقيا

مش هنحتاج قروض تاني، خبيرة تكشف تأثير تبادل البنك المركزي المصري العملات مع مصرف الإمارات

بالتعاون مع البنك التجاري الدولي، «حالا» للتمويل الاستهلاكي تطرح سندات بـ 1.04 مليار جنيه

الأكثر قراءة

أجرى عملية ويخضع لأخرى، آخر تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق

موقع عبري: الرئيس المصري يشعر بالغضب، وهذه تفاصيل رد فعله على نتنياهو

السماء تمطر صواريخ على تل أبيب، شاهد رد كتائب القسام الانتقامي من جرائم الاحتلال (فيديو)

بسبب الظروف السياسية، السعودية تعلن تأجيل القمة العربية الإفريقية الخامسة

بيومي فؤاد يتجاهل أزمته الأخيرة، ويروج لمسرحيته الجديدة في موسم الرياض (فيديو)

مجلس الزمالك يدعو مرشحي انتخابات النادي السابقين لاجتماع مهم

معتمد جمال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز

الدوري المصري، كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدا

Advertisements

منوعات

المزيد

شعار مصر للطيران يزين تاكسي لندن تزامنًا مع معرض سوق السفر العالمي

الكيان الصهيوني يمنع الزمالك من التفاوض مع البرتغالي سوزا

في حب آل البيت، توافد كبير للاحتفال بليلة ختام مولد الإمام الحسين (صور)

هيئة الكتاب تصدر شاهد على حرب أكتوبر لـ سمير فرج

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي اليوم الثلاثاء 7-11-2023

زر الرجوع إلى الخلف لا يعمل، عطل فني أم مشكلة فى تحديث تطبيق فيسبوك؟

ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 7-11-2023

أسعار الذهب في السعودية اليوم 7-11-2023

المزيد

انفوجراف

الأكثر رعبا وانضمت حديثا للشرق الأوسط.. ما هي غواصة أوهايو النووية الأمريكية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم إطلاق لفظ: عليه السلام على سيدنا الحسين

أذكار المساء، فضل المحافظة على أذكار المساء يوميا

أنبياء دعوا بها، مجموعة من أدعية الحمل والإنجاب

المزيد
الجريدة الرسمية