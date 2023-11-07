الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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محافظات

بدء التشغيل التجريبي لمحطة رفع صرف صحي بجزيرة الحمودي بقنا

جولة محافظ قنا، فيتو
جولة محافظ قنا، فيتو

 أطلق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إشارة بدء التشغيل التجريبي لمحطة رفع الصرف الصحي بجزيرة الحمودي التابعة لمركز الوقف، والتي تم تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والعميد حازم محمد ممثل المنطقة الغربية العسكرية والمشرف علي تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بقنا، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة، واحمد السيد وكيل وزارة التموين، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد جيلاني وكيل وزارة الزراعة، وحافظ محمود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف.

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 وأوضح محافظ قنا، أن محطة رفع صرف صحي جزيرة الحمودي مقامة علي مساحة ٥٥٠ متر، بقدرة ٧٠ لتر / ثانية، وتتكون من محطة الرفع التي تضم ٣ طلمبات، وشبكة انحدار بطول ١١٣٧٠ مترا، وخط طرد لصرف مياه المحطة إلى محطة رفع فاو قبلي بطول ٦٧٠ مترا وقطر ٣١٥ مم.

وأضاف الداودي، أن الدولة عازمة على توفير حياة كريمة لأبنائها، وذلك من خلال المشروعات التنموية والخدمية المختلفة التي يتم تنفيذها على مستوى قرى المحافظة، لتحسين معيشة المواطنين، مؤكدا أن محافظة قنا تشهد كم كبير من المشروعات الخدمية لتوفير بنية تحتية متكاملة، ويأتي علي رأس تلك المشروعات، مشروعات الصرف الصحي وتوصيله لكافة القرى بعد عقود من عدم توافر الخدمة بها.

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