قصة سيدة شبرا، الجيران خلصوا عليها لسرقة قرطها الذهبي، والكهرباء تنهي حياة لص التجمع، ونار الثأر تقتل سائقا وتصيب صديقه

الجرائم لا تنتهي ولكل جريمة حكاية وراؤها كواليس مثيرة تكشفها التحقيقات. والقليوبية كانت شاهدة على عدد من تلك الجرائم؛ حيث دفعت مسنة حياتها ثمن سرقة قرطها الذهبي، وجريمة أخرى ضحيتها سائق قُتل بوابل من الرصاص أخذا بالثأر، فيما أنهت الكهرباء حياة لص في أثناء سرقته، وسائق خدع صاحب شركة يعمل بها وسرق 1.5 مليون جنيه وسيارتين حاول إلصاق التهمة بالشرطة.



نرصد لكم في السطور الآتية تفاصيل تلك الجرائم.

عامل وزوجته يقتلان مسنة لسرقة قرطها الذهبى فى القليوبية

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“ النبي وصى على سابع جار" مثل شعبي يحث على حسن الأخلاق وعدم أكل حقوق الجار، ولكن في القليوبية حدثت جريمة بشعة، حيث تسلل رجل وزوجته إلى جارتهما وكتما أنفاسها حتى سقطت جثة هامدة، وبحثا في كافة أرجاء الشقة لسرقتها فلم يعثرا إلا على قرطها الذهبي استوليا عليه وفرا هاربين.

وكشفت التحريات أن الضحية كانت لا تدخر جهدا في مساعدة جيرانها، ولكن المجرميْن ظنا امتلاكها أموالا كثيرة فخططا لقتلها بقصد السرقة.

وتلقى قسم شرطة شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بلاغا بالعثور على جثة مسنة، بمسكنها بدائرة القسم وسرقة قرطها الذهبى.

بالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (عامل وزوجته، مقيمان بالعقار سكن المجنى عليها).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة حيث قام العامل بالدلوف إلى مسكن المجنى عليها وخنقها حتى فارقت الحياة واستولى على قرطها الذهبى الذى كانت ترتديه ولاذ بالهرب، وطلب من زوجته التصرف فى القرط الذهبى بالبيع لـ (عامل بمحل ذهب "حسن النية").

وأرشد عن (جزء من المبلغ المالى) المتحصل عليه، وإنفاقهما باقى المبلغ على متطلباتهما الشخصية، وأرشد عميلهما حسن النية عن القرط الذهبى المستولى عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مقتل سائق واصابة عامل في سوهاج أخذًا بالثأر

الثأر نار تحت الرماد تنتظر من يشعل الشرارة لتلتهم الأخضر واليابس حتى وإن سقط ضحايا أبرياء في سوهاج أعد 4 أشخاص كمينا لسائق أثناء استقلاله سيارة وأمطروه بوابل من الرصاص، ولقى السائق مصرعه وأصيب عامل صديقه داخل سيارة أخذًا بالثأر، وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 4 متهمين مرتكبى الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى مركز شرطة البلينا بلاغا بوجود إطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز ووجود متوفى ومُصاب.

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة (سائق، مقيم بدائرة المركز وبها أعيرة نارية) وصديقه (عامل "مُصاب بعيار نارى") داخل سيارة.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لوجود خصومة ثأرية بينهم وبين المتوفى وأرشدوا عن السلاح المستخدم (بندقية آلية – وعدد من الطلقات والسيارة المستخدمة فـى الواقعة).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.

مصرع لص صعقا بالكهرباء أثناء سرقته برجًا بالتجمع الأول

لقى لص مصرعه صعقًا بالكهرباء اشترك مع ثلاثة أشخاص لسرقة الزوايا الحديدية من برج كهرباء فى التجمع الأول.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغا بالعثور على شخص متوفى بالظهير الصحراى بدائرة القسم.



وبالإنتقال والفحص أمكن تحديد المتوفى (عامل، مقيم بمحافظة الفيوم) وتبين أنه بتاريخ الواقعة توجه المتوفى بصحبة (3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول") لسرقة بعــض الزوايا الحديدية من برج كهرباء كائن بمنطقة العثور.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم قرروا بأنه حال قيامهم بارتكاب واقعة سرقة الزوايا الحديدية بأسلوب "الفك" واعتلاء المتوفى للبرج وإقترابه من خط سير التيار الكهربائى صعقه التيار مما أدى لسقوطه أرضًا ووفاته فى الحال، ولاذوا بالفرار وتخلصوا من بطاقة تحقيق شخصية المتوفى للحيلولة دون تحديد هويته وضبطهم.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

خان العيش والملح.. سائق يسرق 1.5 مليون جنيه وسيارتين من صاحب شركة

خان العيش والملح هكذا وصف المشهد فى أقدم سائق على سرقة 1.% مليون جنيه وسيارتين من صاحب شركة يعمل لديه فى الشيخ زايد وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم بحوزته المسروقات.

تلقى قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة بلاغا من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة أنه توجه رفقة سائق "كان يعمل لديه مُنذ 3 سنوات"، مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة مُستقلين سيارة "ملك الـمُبلغ" لأحد البنوك بدائرة القسم لدفع مبلغ مالى قدره (1,5مليون جنيه)، وقام بترك المبلغ بحوزة السائق لحين الإنتهاء من الأوراق ولدى عودته فوجئ بعدم تواجد السائق أو السيارة.

وأضاف مقدم البلاغ وبتواصله مع السائق هاتفيًا تبين قيامه بسرقة السيارة والمبلغ المالى، وأضاف بسابقة قيام السائق بإيهامه بقيام الأجهزة الأمنية بحجز سيارة أخرى ملكه "على غير الحقيقة"، وإتهم المشكو فى حقه بسرقة السيارتين والمبلغ المالى.



وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيارتين والمتهم وبحوزته مبلغا ماليا (مليون و475 ألف جنيه)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف بإنفاقه جزء من المبلغ المالى على متطلباته الشخصية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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