تفاصيل الحالة الصحية لـ العامري فاروق بعد نقله للمستشفى.. ادعوا له بالشفاء

الأهلى، تعرض العامرى فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لوعكة صحية مفاجئة خلال تواجده بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة، وتم نقله إلى مستشفى المعلمين.

وعلمت فيتو تفاصيل الحالة الصحية لنائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حيث أكد طبيب القلب الذي يتابع حالة العامري فاروق أنه أصيب بذبحة صدرية.

ونفى الطبيب تعرض العامري فاروق لغيبوبة، موضحا أن حالته الصحية غير مستقرة.

الأهلى يواجه سيراميكا

من ناحية أخرى يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سيراميكا كيلوباترا في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

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وتقام مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الرابعة عصر غد الأربعاء على ملعب المقاولون العرب.

بيرسي تاو في صدارة هدافي الأهلى بالدورى

ويحتل بيرسي تاو صدارة هدافي الفريق الأحمر في بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي برصيد 4 أهداف

هدافو الأهلى بالدوري الموسم الحالي

ونجح لاعبو الأهلي في أحرز 9 أهداف وتلقت شباكه هدفًين خلال الثلاث مباريات الذى خاضهم المارد الأحمر في بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

1- أحرز بيرسي تاو أربع أهداف بواقع هدفين في شباك فريق المصرى البورسعيدي في لقاء الجولة الأولى بالدوري وهدفين آخرين في لقاء الجولة الثانية بالدوري.

2-- سجل رضا سليم هدفًا في شباك فريق المصرى البورسعيدي في لقاء الجولة الأولى بالدوري

3- أحرز كريم فؤاد هدفًا في شباك فريق المصرى البورسعيدي في لقاء الجولة الأولى بالدوري.

4- سجل حسين الشحات هدفًا في شباك فريق الإسماعيلي في لقاء الجولة الثانية بالدوري.

5- أحرز طاهر محمد طاهر هدفًا في شباك فريق المقاولون العرب في لقاء الجولة السادسة بالدوري.

6- سجل محمد هانى هدفًا في شباك فريق المقاولون العرب في لقاء الجولة السادسة بالدوري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا

وتذاع مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصرى لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام سيراميكا

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة سيراميكا كيلوباترا بتشكيل مكون من:



في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: كريم الدبيس، ياسر إبراهيم، ومحمد عبد المنعم، أكرم توفيق.

في خط الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور.

في خط الهجوم: حسين الشحات، صلاح محسن، بيرسي تاو.

محاضرة فيديو من كولر للاعبى الأهلى استعدادا لمباراة سيراميكا

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم استعدادا لمواجهة سيراميكا كيلوباترا المقرر إقامتها عصر غد الأربعاء على ملعب المقاولون العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

وتشهد المحاضرة دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف فريق سيراميكا كيلوباترا قبل المواجهة المرتقبة عصر غد الأربعاء.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمواجهة فريق سيراميكا كيلوباترا في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء المقرر إقامته عصر غد الأربعاء.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقياده السويسري مارسيل كولر قد منح لاعبو الفريق راحة من التدريبات الجماعية أمس الاثنين.

6 مواجهات جمعت الأهلى وسيراميكا

والتقى الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في ست مباريات قبل ذلك حيث فاز المارد في أربع مباريات وتعادل في مباراتين فقط دون أن يتلقى الفريق الأحمر أى خسائر.

مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا



1- الأهلي 2 -0 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

2- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

3- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

4- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

5- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.

6- الأهلى 1-0 سيراميكا كيلوباترا الدور الثاني للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.