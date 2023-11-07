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أخبار مصر

الانتخابات الرئاسية 2024، تعرف على الممنوعين من التصويت بانتخابات المصريين في الخارج

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024، ضمن حملة "شارك بصوتك" ردت السفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، على عدد من الاستفسارات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرة إلى أن قانون الانتخابات الرئاسية لم يشترط سريان بطاقة الرقم القومي عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج.

 

 وأوضحت السفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن القانون اشترط سريان جواز السفر، مؤكدة أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي لمن هم دون 18 عاما، ولكن من تجاوز السن القانوني ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين فيمكنه التصويت في هذه الحالة إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومي شرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.

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وزيرة الهجرة ترد على استفسارات المصريين بالخارج حول الانتخابات الرئاسية 2024

 أوضحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن هناك الكثير من الاستفسارات التي وردت إلينا من المصريين بالخارج، حول الأوراق الثبوتية اللازم توافرها لإثبات شخصية المصري بالخارج وتمكينه من ممارسة حقه الدستوري، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وكذلك ما يتعلق بتصويت المصري بالخارج الذي سبق وأدلى بصوته في دولة الإقامة، حال صادفت عودته إجراء الانتخابات الرئاسية بالداخل.

 

الهيئة الوطنية للانتخابات

 يأتي ذلك استمرارا لحملة "شارك بصوتك" التي أطلقتها السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

الانتخابات الرئاسية

 في هذا الصدد، أوضحت وزيرة الهجرة أنه وفقا لما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات وإعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، فعلى الناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

 

قانون الانتخابات الرئاسية

وحول بطاقة الرقم القومى غير السارية، أكدت وزيرة الهجرة أن قانون الانتخابات الرئاسية لم يشترط  سريان بطاقة الرقم القومى عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج، إلا أنه اشترط سريان جواز السفر، مؤكدة أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومى لمن هم دون 18 عاما، ولكن من تجاوز السن القانونية، ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.

وأكدت السفيرة سها جندي، أنه حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء الانتخابات داخل مصر، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.

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