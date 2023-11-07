الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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محافظات

قافلة سكانية متكاملة بقرية الحاجر بمركز كفر الدوار

جانب من القافلة السكانية
جانب من القافلة السكانية بالبحيرة،فيتو

نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة بالبحيرة قافلة سكانية بقرية الحاجر، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات الطبية والبيطرية والاجتماعية لأبناء القرى النائية والمحرومة، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوعيتهم بالقضية السكانية وأهمية التخطيط الأسري والصحة الإنجابية.

حيث تضمنت القافلة تقديم خدمات طبية وعلاجية بمختلف التخصصات ل 409 حالة (70 باطنة - 25 أطفال - 10 جلدية - 29 تنظيم أسرة - 45 اعتلال كلوى - 40 أورام - 40 صحة المرأة  ) وتثقيف صحي لعدد 150 سيدة حول الصحة الانجابية وخطورة  الزواج المبكر للأم والجنين  والوقاية من سرطان الثدى وطرق استكشافه مبكرا، كما تم توفير الأدوية من خلال صيدلية القافلة، بالإضافة الي تقديم خدمات بيطرية حيث تم رش ( 400 من الأغنام - 80 أبقار - 20 جاموس).

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وشاركت الشباب والرياضة بتنظيم مسابقات وتوزيع جوائز ورسم على وجوه الأطفال،  بالإضافة الي تنظيم مكتبة مصر العامة  لورشة حكى وقراءة قصص،كما تم متابعة الاستعلام عن الحالات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة من خلال وحدة الشئون الاجتماعية. 

وخلال القافلة تم عقد ندوات توعوية حول الأخلاق وأهميتها فى تربية النشئ وأهمية التغذية السليمة على صحة أطفالنا وكذا التوعية بأسباب المشكلة السكانيه وضرورة تضافر كافة الجهود للحد منها.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان وإستمرارًا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.

 

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القافلة السكانية البحيرة دمنهور الكشف

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