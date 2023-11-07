بالأرقام، محمود كامل يعرض إحصائية لحجم تدمير العدوان لقطاع غزة

قال محمود كامل، وكيل نقابة الصحفيين المصريين، إن العدوان الصهيوني الغاشم مازال مستمرًا على قطاع غزة، ليُسقط 2% من السُكّان ما بين شهيد وجريح، بمتوسط جريح كل دقيقة، و15 شهيدًا كل ساعة، و6 أطفال و5 سيدات شهداء كل ساعة.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقدته النقابة اليوم الثلاثاء، أن 70% من سُكّان قطاع غزة باتوا نازحين من منازلهم، وأُسقط على القطاع 30 ألف طن من المواد المتفجّرة، بمتوسط 2 مليون طن لكل كيلو متر مربع؛ حيث تضرر 50% من الوحدات السكنية، وأصبحت غير صالحة للسكن، و10% هُدم كليًا بشكل كامل.

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وتابع: "نحو 33% من المدارس لم تعُد صالحة، و90% خرجت عن الخدمة، وتبقى الجريمة في حق الصحفيين والأطقم الطبية، الشهداء ليسوا أرقامًا، بل بشر، وأسرة، ومشاعر، وذكريات، وتاريخ، ومستقبل".

وتنظم نقابة الصحفيين، ولجنة توثيق جرائم الاحتلال الصهيونى بالنقابة مؤتمرًا صحفيًا اليوم الثلاثاء حول جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى فى ذكرى مرور شهر على "طوفان الأقصى".

ويتضمن المؤتمر عرضًا لنتائج توثيق اللجنة وجرائم الحرب، التى نفذها الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى خلال شهر من العدوان، خاصة ضد الأطفال، والصحفيين، والأطقم الطبية والمستشفيات، وكذلك استهداف دور العبادة، وأماكن التراث الإنسانى.

الأوضاع في غزة



ويتضمن المؤتمر شهادات لزملاء فلسطينيين حول الأوضاع فى قطاع غزة، كما يتضمن عرضًا لفيديوهات توثق جرائم الاحتلال.



وكانت لجنة توثيق جرائم الاحتلال قد عقدت مؤتمرها الأول يوم 16 أكتوبر 2023م، الذى خصص لفضح جرائم الإعلام الغربى، وانحيازه الصارخ ضد الشعب الفلسطينى.

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