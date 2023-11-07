الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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سياسة

نقابة الصحفيين تعقد مؤتمرها الثاني لتوثيق جرائم الاحتلال (فيديو وصور)

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

الهجوم البرى على غزة، نظمت نقابة الصحفيين، ولجنة توثيق جرائم الاحتلال الصهيونى بالنقابة مؤتمرًا صحفيًا اليوم الثلاثاء حول جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى فى ذكرى مرور شهر على "طوفان الأقصى".

توثيق جرائم الحرب

وتضمن المؤتمر عرضًا لنتائج توثيق اللجنة وجرائم الحرب، التى نفذها الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى خلال شهر من العدوان، خاصة ضد الأطفال، والصحفيين، والأطقم الطبية والمستشفيات، وكذلك استهداف دور العبادة، وأماكن التراث الإنسانى.

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الأوضاع في غزة

 

غزة، وتضمن المؤتمر شهادات لزملاء فلسطينيين حول الأوضاع فى قطاع غزة، كما تضمن عرضًا لفيديوهات توثق جرائم الاحتلال.


وأقيم المؤتمر فى قاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع فى نقابة الصحفيين، وتخلله إعلان تفاصيل قافلة الإغاثة الإنسانية، التى تنظمها نقابة الصحفيين بالتعاون مع مختلف الجهات.


وكانت لجنة توثيق جرائم الاحتلال قد عقدت مؤتمرها الأول يوم 16 أكتوبر 2023م، الذى خصص لفضح جرائم الإعلام الغربى، وانحيازه الصارخ ضد الشعب الفلسطينى.

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