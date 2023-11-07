الكاف يهنئ محمد أبوتريكة بعيد ميلاده " أسطورة الأهلى"

الأهلى، حرص الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على تهنئة محمد أبوتريكة نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق بعيد ميلاده ال 45 فهو من مواليد 7 نوفمبر من العام 1978 بقرية ناهيا بمحافظة الجيزة.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عبر فيس بوك صورة ل أبوتريكة وعلق عليها قائلا " عيد ميلاد سعيد لأسطورة النادى الأهلى".

الجوائز الفردية لمحمد أبوتريكة

وحصل أبوتريكة على جائزة هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي لأفضل لاعب كرة قدم في إفريقيا لعام 2008.

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كما حصل على جائزة الكاف لأفضل لاعب داخل قارة إفريقيا عام 2006.

جائزة الكاف لأفضل لاعب داخل قارة إفريقيا عام 2008.

جائزة الكاف لأفضل لاعب داخل قارة إفريقيا عام 2012.

جائزة الكاف لأفضل لاعب داخل قارة إفريقيا عام 2013.



أفضل لاعب في مصر في أعوام 2004 و2005 و2006، و2007 و2008.



هدّاف بطولة كأس العالم للأندية 2006 حيث أحرز 3 أهداف.

هدّاف بطولة دوري أبطال أفريقيا 2006 برصيد 8 أهداف.



هدّاف بطولة الدوري المصري الممتاز مرتين في أعوام (2005– 2006) حيث أحرز 18 هدفًا.

هداف بطولة كأس مصر عام 2007 برصيد 4 أهداف.

تم اختياره من الفيفا ضمن فريق منتخب القارات في بطولة كأس القارات 2009.

تم اختياره من الفيفا كأفضل لاعبى بطولة كأس العالم للأندية على مدار تاريخها.

أهداف أبوتريكة مع الأهلي

- أحرز محمد أبوتريكة هدفا في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2005 أمام النجم الساحلي التونسي.

- سجل محمد أبوتريكة هدفي في مباراتي ذهاب وإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2006 أمام الصفاقسي التونسي.

- أحرز محمد أبوتريكة هدفى في مباراتى ذهاب وإياب دوري أبطال أفريقيا عام 2013 أمام أورلاندو ببراتس الجنوب إفريقي.

- سجل محمد أبوتريكة هدفًا في شباك فريق إنبى بنهائي كأس السوبر المحلى عام 2006.

- أحرز محمد أبوتريكة هدفًا في شباك فريق حرس الحدود في نهائي كأس السوبر المحلي عام 2010

- سجل محمد أبوتريكة هدفًا في شباك فريق الزمالك بنهائي كأس مصر عام 2007



أهداف أبوتريكة مع منتخب مصر

- سجل محمد أبوتريكة ركلات الترجيح الأخيرة بنهائي كأس الأمم الأفريقية عام 2006 أمام كوت ديفوار.

- أحرز محمد أبوتريكة هدفًا في نهائي كأس الأمم الأفريقية عام 2008 أمام الكاميرون.

بطولات أبوتريكة مع الأهلى

ونجح الماجيكو محمد أبوتريكة فى الفوز مع الأهلى بسبع بطولات للدورى الممتاز إلى جانب بطولتين لكأس مصر وخمس ألقاب لكأس السوبر المحلى وخمس بطولات لدورى أبطال أفريقيا وأربع بطولات لكأس السوبر الأفريقي إلى جانب مشاركته مع الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية خمس مرات في أعوام 2005و2006و2008و2012 و2013.

وحصد تريكه مع الأهلى على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو بالعام 2006.

بطولات أبوتريكة مع منتخب مصر

وشارك محمد أبوتريكة مع المنتخب الوطني في 100 مباراة دولية استطاع تسجيل 38 هدفا خلال مشواره مع الفراعنة.

وتوج أبو تريكة مع المنتخب الوطني ببطولتى كأس الأمم الأفريقية القاهرة عام 2006 وغانا عام 2008 ودوره حوض النيل عام 2011 التي أقيمت بالقاهرة.

بطولات أبوتريكة مع المنتخب العسكرى

فاز أبو تريكة مع المنتخب العسكري على بطولة كأس الأمم الأفريقية في عام 2005 الذى تأهل منها الفراعنة إلى كأس العالم العسكرية.

بدايته مع كرة القدم

بدأ أبو تريكة ممارسة كرة القدم منذ أن كان في السابعة من عمره؛ حيث كان يلعب بشوارع ناهيا مسقط رأسه ويشارك في الدورات الرمضانية.

وعن طريق أصدقائه الذين أدركوا مهارة تريكة توجه للعب بالأندية والمراكز الشبابية، لينتقل إلى مرحلة أخرى من حياته الكروية.

وعندما بلغ أبو تريكة 12 عامًا، أرشده أحد أصدقائه إلى الالتحاق باختبارات نادى الترسانة التي كانت تجري في ذلك التوقيت، وبالفعل نجح أبو تريكة في كافة الاختبارات، وانضم إلى نادى الترسانة.

مشواره مع الترسانة

التحق أبو تريكة وهو في سن الـ12 بفريق الناشئين بنادي الترسانة، واستطاع وهو في عمر 17 أن يلتحق بالفريق الأول الذي كان يلعب في دوري القسم الثاني في هذه الفترة.

وكان لأبو تريكة دورا كبيرا في صعود الفريق للدوري الممتاز عام 2000؛ حيث كان هدَّاف الفريق لمدة عامين متتاليين، وأحرز 23 هدفًا كهداف لدوري القسم الثانى.

مع الترسانة في الدوري الممتاز

وخلال موسم 2001 -2002 لعب تريكة مع الترسانة في الدوري الممتاز، وفي هذا الموسم أحرز 6 أهداف ساهمت فى استمرار الشواكيش ببطولة الدوري الممتاز.

وأكمل تريكة في الموسم التالي مسيرة تألقه، وأحرز سبعة أهداف، وقاد فريقه بنجاح للبقاء في الدوري مرة أخرى.

وفي موسم 2002/2003 أحرز 11 هدفًا في الدوري رغم أنه لاعب خط وسط، وبدأت وسائل الإعلام تلقي بعض الضوء عليه.

وفي موسم 2003/ 2004 استطاع اللاعب في النصف الأول من الموسم إحراز 3 أهداف حتى جاءت اللحظة التاريخية له في موسم الانتقالات الشتوية في يناير 2003؛ حيث الانتقال إلى النادي الأهلي وانضم أبو تريكة للأهلي مقابل 450 ألف جنيه ليبدأ بعد ذلك رحلته الناجحة مع القلعة الحمراء.