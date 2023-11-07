الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

اعرف كيفية الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية

هيئة الدواء المصرية،فيتو
هيئة الدواء المصرية،فيتو

 ناشدت هيئة الدواء المصرية المواطنين ضرورة الإبلاغ عن الآثار الجانبية للدواء واللقاحات في حالة ظهور أى عرض جانبي بعد تناول الدواء أو التطعيم. 


الإبلاغ  عن الآثار الجانبية للدواء

وأكدت هيئة الدواء المصرية في منشور توعوي أنه قد تسبب جميع الأدوية في حدوث آثار جانبية، لذلك فالإبلاغ عنها ينقذ المرضى  من الضرر.  
 

وشددت هيئة الدواء المصرية على ضرورة الإبلاغ عن الآثار الجانبية المشتبه بها للقاحات والأدوية لهيئة الدواء المصرية عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة.

 

وناشدت هيئة الدواء المصرية المواطنين عند وجود أي  أدوية مغشوشة يجب الإبلاغ  عن طريق البلاغ الإلكتروني "مخالفة" على الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية، أو عن طريق الخط الساخن ١٥٣٠١​. 

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كانت حذرت هيئة الدواء المصرية من استخدام المضادات الحيوية في كل أنواع العدوى مشيرة إلى أن استخدام المضادات الحيوية لا يتم في جميع أنواع العدوى.​

 

المضادات الحيوية صممت لمحاربة العدوى البكتيرية فقط

​أوضحت هيئة الدواء المصرية أن المضادات الحيوية صممت لمحاربة العدوى البكتيرية فقط، وهي لا تؤثر على العدوى الفيروسية، مما يعني أنها ليست فعالة في علاج أعراض الإنفلونزا أو الزكام.​

​وأكدت أنه يزداد ظهور مقاومة المضادات الحيوية وانتشارها في الحالات التي تستخدمها دون وصفة طبية للاستعمال البشري أو الحيواني.​​

وأشارت إلى أن انتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في مرافق الرعاية الصحية والمجتمعات وحول العالم بيحصل بسرعة وبيمثل خطر على الصحة العامة.​

وأكدت هيئة الدواء المصرية على أهمية ترشيد استخدام المضادات الحيوية، واتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية، كما توصي باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء، حيث أن الصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء. ​​

وكشفت هيئة الدواء المصرية عن خطورة الاستخدام العشوائي والمفرط للفيتامينات والمعادن حيث إن الاستخدام الخاطئ لها لا يعتبر أمانا ويسبب آثارًا جانبية.

 

الفيتامينات والمعادن تعد آمنة إذا استخدمت بشكل صحيح

 وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن الفيتامينات والمعادن تعد آمنة إذا استخدمت بشكل صحيح، تحت إشراف مختص، لأنها قد تسبب آثارًا جانبية، وتفاعلات مع الأدوية الأخرى إذا تم استخدامها بشكل خاطئ. ​

وأكدت هيئة الدواء المصرية على أهمية اتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية، كما توصي باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء، حيث أن الصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء. ​

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