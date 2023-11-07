نقل نائب رئيس الاهلي للمستشفى بعد إصابته بوعكة صحية

الاهلي، كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تعرض العامرى فاروق نائب رئيس النادي الاهلي ، لوعكة صحية منذ قليل في مقر القلعة الحمراء.

وكتب شوبير:"خالص التمنيات بالشفاء لـ العامرى فاروق نائب رئيس النادي الاهلي اصيب بوعكه صحيه مفاجئه اثناء تواجده ف النادي وتم نقله الي المستشفي".

وقرر مسئولو النادي الأهلي تأجيل ملف تجديد عمرو السولية لاعب الأهلي الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وعلمت فيتو أن الأهلي استقر على تأجيل مفاتحة اللاعب في ملف التجديد من عدمه لحين الانتهاء من المشاركة في كأس العالم للأندية القادم في السعودية.

Advertisements

وينتظر الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر عودة السولية للمشاركة بشكل منتظم في المباريات لحسم مستقبله مع الفريق.

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر إمام عاشور لاعب الفريق في صدارة مسددي ضربات الجزاء بالفريق حال غياب علي معلول الظهير الأيسر للفريق عن مباراتي سيراميكا كليوباترا والجونة غدا والسبت علي الترتيب.

ويعاني معلول من الإصابة في العضلة الخلفية حيث اتفق كولر مع جهازه المعاون علي اختيار إمام عاشور ليكون علي رأس مسددي ضربات الجزاء في المباراة حال غياب معلول.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي إعادة أكرم توفيق لقائمة الفريق في مباراة سيراميكا كليوباترا المرتقبة غدا.



ومنح الجهاز الفني اللاعب راحة سلبية من مباراة المقاولون أمس بعد مشاركته في مباراة صن داونز الجنوب كاملة في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز غدا الأربعاء.

وبات من المنتظر أن يبدأ الأهلي بمحمد الشناوي في حراسة المرمي أمامه محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم الدبيس وفي خط الوسط أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وفي الأمام حسين الشحات وبيرسي تاو وصلاح محسن.

اقترب النادي الأهلي من تحديد ملعب السلام لمواجهة ميدياما الغاني يوم ٢٥ نوفمبر الجاري في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ولن يخوض الأهلي مباراته علي ستاد القاهرة بسبب إغلاق الملعب في هذه الفترة للاصلاحات الشتوية الخاصة بارضية الملعب.

وكان الجهاز الفني للفريق يفاضل بين ملعبي السلام وبرج العرب بالإسكندرية لإختيار أحدهم ولكن يبقي الأول الأقرب حتي الان.

تقلصت فرص التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تشكيل الفريق بمباراة سيراميكا كليوباترا غدا في الدوري المصري الممتاز.

ويعاني معلول من الإصابة في العضلة الخلفية حيث ينفذ اللاعب برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة.

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سيراميكا كيلوباترا في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

موعد مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا

وتقام مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الرابعة عصر غد الأربعاء على ملعب المقاولون العرب.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا

وتذاع مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصرى لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام سيراميكا

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة سيراميكا كيلوباترا بتشكيل مكون من:



في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: كريم الدبيس، ياسر إبراهيم، ومحمد عبد المنعم، أكرم توفيق.

في خط الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور.

في خط الهجوم: حسين الشحات، صلاح محسن، بيرسي تاو.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.







