مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 10 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم،يُسنّ التبكير في الحضور إلى المسجد إن كان مأمومًا، لقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (مَنِ اغْتَسَلَ يَومَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأنَّما قَرَّبَ بَدَنَةً، ومَن رَاحَ في السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأنَّما قَرَّبَ بَقَرَةً، ومَن رَاحَ في السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأنَّما قَرَّبَ كَبْشًا أقْرَنَ، ومَن رَاحَ في السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأنَّما قَرَّبَ دَجَاجَةً، ومَن رَاحَ في السَّاعَةِ الخَامِسَةِ، فَكَأنَّما قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإمَامُ حَضَرَتِ المَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ)، أمّا الإمام فالسنة في حقّه التأخير، وذلك اتّباعًا لرسول الله ومن بعده من الخلفاء الراشدين، ويتحصّل في حضور المُصلّي مبكّرًا الاقتراب من الإمام، وبالتبكير ينال فضل وأجر انتظار الصلاة فتزداد بهذا حسناته وتتضاعف.

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مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

موعد أذان المغرب اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك،مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية

موعد أذان المغرب بالقاهرة

المغرب: 5:01

موعد أذان المغرب بالإسكندرية

المغرب: 5:05

موعد أذان المغرب بأسيوط

المغرب: 5:07

مواقيت الصلاة اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة

مواقيت الصلاة اليوم

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

مواقيت الصلاة اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك،مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة

الفجر: 4:47

الظهر: 11:39

العصر: 2:40

المغرب: 5:01

العشاء: 6:21

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية

الفجر: 4:53

الظهر: 11:44

العصر: 2:43

المغرب: 5:05

العشاء: 6:26

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسيوط

الفجر: 4:45

الظهر: 11:39

العصر: 2:45

المغرب: 5:07

العشاء: 6:24

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسماعيلية

الفجر: 4:43

الظهر: 11:35

العصر: 2:35

المغرب: 4:57

العشاء: 6:17

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

من أهمية صلاة الجماعة وعظم فضلها أن النبى صلى الله عليه وسلم رغب فى أداء الصلاة فى جماعة ولا سيما صلاة الفجر وصلاة العشاء:

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله "

وعن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «إنّ أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصّلاة فتقام، ثمّ آمر رجلا، فيصلّي بالنّاس، ثمّ أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصّلاة فأحرّق عليهم بيوتهم بالنّار»

قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله:

ُخصت العشاء والفجر لأحد أمرين:

إما لأنهما في الظلام والمنافق إنما يرائي الناس في الصلاة، كما قال تعالى:

{ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ } [النساء:142]، فالعشاء والصبح تكونان في ظلام لا يرى أحد أحدًا، فما دام لا أحد يراه فلن يذهب للصلاة، لكن الظهر تؤدى في النهار، وكذلك في العصر والمغرب الناس موجودون، فسيرائي في صلاته.

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