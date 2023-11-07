الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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محافظات

ضبط 1000عبوة مواد غذائية مجهولة المصدر بالبحيرة

جانب من الحملة التموينية
جانب من الحملة التموينية بالبحيرة، فيتو

 شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة المهندس مجدي الخضر،  عدة حملات تموينية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين والخارجين عن القانون داخل نطاق مراكز محافظة البحيرة لتأكيد علي التزام التجار بعدم التلاعب بالأسعار  واصحاب المخابز  بعدم إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

أسفرت الحملات بمركز بدر ضبط أحد الأشخاص تصرف في 60 أسطوانة غاز منزلي بالبيع فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه، وبمركز شبراخيت ضبط 1000 عبوة مواد غذائية و110 عبوات منظفات مجهولة المصدر ومحل لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي، كما تم تحرير محضر لعدم الإعلان عن الأسعار وآخر لاحد ثلاجات الحفظ لعدم وجود سجل الحركة،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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 أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

 

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تموين حملة البحيرة دمنهور ضبط

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