بنسبة تنفيذ 67%، محافظ قنا يتفقد الأعمال الإنشائية بكوبري أبوشوشة العلوي

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الأعمال الإنشائية بكوبري أبوشوشة العلوي بمركز أبوتشت، الذي يجري تنفيذه أعلى مزلقان السكة الحديد، وذلك للاطمئنان على معدلات تنفيذ الكوبري، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وصالح محمد مدير مديرية الطرق والنقل، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، وعدد من مهندسي الشركة المنفذة لمشروع الكوبرى.

وأوضح محافظ قنا، أن الكوبري يجرى تنفيذه أعلي مزلقان السكة الحديد بقرية أبوشوشة، بطول ٥٥٧ مترا، وعرض ١٥.٧ متر، بواقع ٢ حارة مرورية في كل اتجاه، بنسبة تنفيذ بلغت ٦٧٪، ويجري تنفيذه تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود وزيادة عدد العاملين للانتهاء من تنفيذ الكوبرى ودخوله الخدمة في أسرع وقت ممكن، مع ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية ومعايير الجودة في التنفيذ، حتي يتسنى للمواطنين الإستفادة من الكوبرى في تيسير حركة تنقلاتهم.

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وأضاف الداودي، أن الكوبرى سوف يساهم بشكل كبير في تحقيق سيولة مرورية والحد من الزحام، مؤكدا أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ المشروعات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات، خاصة مشروعات البنية الأساسية وتطوير شبكة الطرق والكبارى، لافتا أن المحافظة شهدت في الفترة الماضية طفرة كبيرة في قطاع الكبارى حيث تم إنشاء عدد من الكبارى أعلى خط السكة الحديد، منها «كوبرى نجع حمادى العلوى» بمرحلتيه الأولى والثانية، وكوبرى المعنا العلوى، وكوبرى قوص العلوى، بالإضافة إلى تطوير الكوبرى العلوى أعلى محطة سكك حديد قنا، هذا بالإضافة إلى محور الشهيد الرائد باسم فكري بطول ١٩ كم على النيل، وإلي جانب كوبرى أبوشوشة العلوي، فإن محافظة قنا تشهد حاليا تنفيذ محور ( أبوتشت - دار السلام بطول ٢٨ كم ) - ومحور ( دشنا - الوقف بطول ٨ كم، وكوبري كوم يعقوب أعلي السكة الحديد بأبوتشت، وكوبرى فرشوط أعلي السكة الحديد.