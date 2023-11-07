الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ قنا يتفقد أعمال التشطيبات النهائية بمستشفى أبوتشت العام

محافظ قنا،فيتو
محافظ قنا،فيتو

 أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية بمبنى مستشفى أبوتشت العام، وذلك تمهيدا لافتتاحها وتشغيلها تجريبيا مطلع العام المقبل، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور راجي تاوضروس مدير إدارة الأمراض المستوطنة بمديرية الصحة، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، ومسئولي الشركة المنفذة للمستشفى.

وتفقد محافظ قنا،  أقسام المستشفى، واطمئن على مستوى التشطيبات وتوصيل شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، وشبكة الإطفاء الذاتي، وشبكات الغازات، مشددا على ضرورة تكثيف العمل للإنتهاء من تنفيذ المستشفي طبقا للجدول الزمني المحدد، موجها  بضرورة التنسيق مع القطاع العلاجي بوزارة الصحة لتجهيز المستشفي بأحدث الأجهزة الطبية وأعمال الفرش والأثاث وذلك بالتوازي مع أعمال التشطيبات النهائية بالمبني، استعدادا لبدء التشغيل التجريبى للمستشفي، لتصبح المستشفى صرح طبي متكامل يقدم خدمة طبية تليق بأبناء مركز أبوتشت.

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ومن جانبه أوضح محافظ قنا أن المستشفى مقامة على مساحة ٤٥٠٠ م،  بسعة ١١٨ سريرا ( ٨٠ سرير إقامة  بمختلف التخصصات، ١٥ سرير إقامة نساء وولادة، ٨ أسر عناية مركزة، ١٥ حضانات مبتثرين )، كما تضم المستشفي ٢٢ عيادة و٣ صيدليات بقسم العيادات الخارجية، و٨ أسر للأطفال حديثي الولادة، و٣ أسرة إنعاش و٣ أسرة كشف، و٣ أسرة ملاحظة، و٤ أسرة فرز، وسرير عزل بقسم الاستقبال والطوارئ، وكذلك تضم المستشفي غرفة أشعة مقطعية، و٢ أشعة سينية، وغرفة موجات صوتية، بالإضافة إلى ٥ معامل ( كيمياء - بكتريولوجي - هيماتلوجي - متوطنة - بنك الدم )، وقسم الغسيل الكلوي ويضم ٣٦ ماكينة، وقسم العمليات ويضم ( ٤ غرف عمليات - ٦ أسرّة افاقة، كما تضم المستشفي سكن للأطباء والممرضين بسعة ٣٤ سريرا، بالإضافة إلى قسم الخدمات المساندة ويشمل ( المغسلة - التعقيم المركزي - المطبخ - المخازن - ورش - المشرحة - المسجد - خدمات العاملين - المخلفات ).

وأضاف الداودي أن مشروع أحلال وتجديد مستشفي أبوتشت العام، يأتي ضمن المشروع القومي وخطة الدولة لرفع كفاءة المستشفيات والارتقاء بالمنظومة الصحية، وتقديم الرعاية الطبية المتميزة للمرضى دون أعباء مالية إضافية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطة التنمية المستدامة في قطاع الصحة، التي تعكس مبادئ وأهداف التنمية في جميع المجالات، مؤكدا أن النهوض بالقطاع الصحي يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة حيث تواصل الدولة جهودها لتطوير المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين.

 

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أشرف الداودي محافظ قنا اللواء أشرف الداودى محافظ قنا قنا مدينة ابوتشت

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