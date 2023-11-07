افتتاح المؤتمر الثاني لجمعية المرأة في العلوم بالدول النامية بالقومي للبحوث، الأحد

تنظم جمعية المرأة في العلوم بالدول النامية المؤتمر الدولي الثاني تحت شعار " معا لحل المشكلات للوصول لأهداف التنمية المستدامة " حيث يتم إفتتاح المؤتمر يوم 12 نوفمبر 2023 فى المركز القومى للبحوث علي ان تستكمل فعاليات المؤتمر فى الفترة من 13- 15 نوفمبر 2023 بقرية موسى كوست فى عيون موسى.



ويأتي المؤتمر برعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وزير الشباب والرياضة، وزير التجارة والصناعة، وزيرة التضامن الإجتماعى، وزيرة البيئة، رئيس أكاديمية البحث العلمى، والقائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، ورئيس الاتحاد الدولي للتنمية المستدامة.

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ويستهدف المؤتمر مناقشة المشاكل المحلية في محاولة للوصول لإيجاد حلول دولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن أهم المشكلات التى تتعرض لها جلسات المؤتمر:

1- القضاء على الفقر

2- القضاء التام على الجوع

3- الوصول للصحة الجيدة والرفاه

4- التعامل مع الأثار السلبية للتغيرات المناخية

وذلك لتحقيق الهدف السابع عشر وهو المشاركة فى تحقيق الأهداف.

فعاليات اليوم الاول



تلقى الدكتورة ميرفت فوده رئيس الجمعية والدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث كلمتى ترحيب للوزراء لرعاية وحضور المؤتمر أو مندوبيهم وكذلك رئيس أكاديمية البحث العلمى ورئيس الاتحاد الدولي للتنمية المستدامة على رعاية المؤتمر، كما سيلقي الوزراء أو المندوبون عنهم كلمة.



وسوف يحاضر العديد من الأساتذة والعلماء فى مختلف التخصصات وهم: الدكتور أحمد نصار يتحدث عن علوم الأهرام كسفينة نجاة للإنسانية ( النجاه الأخيرة للعالم )، د/ دانيال جوستاف من منظمة الفاو يتحدث عن التنمية المستدامة والغذاء، الدكتور محمد صبحى حسانين نائب أول رئيس الاتحادين المصرى والعربى للرياضة الجامعية ورئيس الاتحاد الرياضى لجامعات دول شمال إفريقيا يتحدث عن الرياضة فى مواجهة الأثار السلبية للتغيرات المناخية والتقدم التكنولوجى، د/ شريف الطحان رئيس الإتحاد الدولى للتنمية المستدامة. يتحدث عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بين الحقيقة والخيال، أمنة فزاع تتحدث عن دور منظمات المجتمع المدنى فى الإستدامة بمصر كنموذج للمجتمع الأفريقى، المهندس احمد مختار شركة أجرى تى مدير المشروعات الزراعية والتعاون الدولى يتحدث عن التغيرات المناخية وتأيرها على الأمن الغذائى العالمى.

فعاليات اليوم الثاني



وفي اليوم الثاني والثالث في فندق موسي كوست بعيون موسي سوف تجري عدة جلسات كالاتي:-

الابتكار الغذائي للقضاء علي الجوع وتحقيق صحة جيدة

الاهداف المستدامة للعلوم الصيدلية

البيئة المستدامة

الصحة الجيدة والرفاهية

وسوف يحاضر عدد من الباحثين الأجانب حضور من السودان – اليمن – الولايات المتحدة والهند وعن طريق زووم من ( تركيا وبلجيكا).