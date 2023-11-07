الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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محافظات

مكتبة مصر بدمنهور تطلق دورات تدريبية حول التطوير المؤسسي والتحول الرقمي (فيديو وصور)

المتدربين بعد اجتيازهم
المتدربين بعد اجتيازهم التدريب بدمنهور،فيتو

 نظمت مكتبة مصر العامة بدمنهور بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية والتدريب بديوان عام محافظة البحيرة دورة تدريبية لبرامج الاوفيس للحاسب الآلي، استهدفت للعاملين بالديوان العام، والوحدة المحلية لمجلس مدينة دمنهور، وذلك في إطار تنمية وبناء القدرات البشرية لدى العاملين بالدولة، في مبادرة "التطوير المؤسسي والتحول الرقمي "، وذلك لتواكب  اهتمام القيادة السياسية بالعنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للارتقاء بأي مؤسسة.

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 حيث أقيم التدريب علي مدار اكثر من ٧ أيام واستفاد منه ١٥ متدربا من العاملين بالدولة في تعلم كيفية الكتابة على الحاسب الآلي وتصميم الجداول وتنسيقها وأيضا برنامج الاوفيس وكيفية تشغيل الحاسب الآلي والتعامل معه.

التقت عدسة فيتو مع المتدربين الذين أكدوا على استفادتهم من التدريب واستيعابهم للمعلومات التي ستعود بالاستفادة عليهم في تطوير عملهم مشيرين إلى رغبتهم في الحصول علي المزيد من التدريبات ببرامج الحاسب الآلي. 

وقال أحمد الهواشي - مدير مكتبه مصر العامة بدمنهور إن تلك الدورات تأتي في ظل اهتمام الدولة بمجالات التحول الرقمي وتأهيل الشباب، مضيفا أن هذه الفعاليات تأتى تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وتأكيدًا على دور مكتبة مصر العامة بدمنهور  في إثراء الحركة الثقافية والتنويرية وتنمية الجوانب المهارية للشباب.

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مكتبة دمنهور البحيرة مبادرة الرقمي

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