الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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محافظات

كليات القطاع التربوي بجامعة الإسكندرية تنظم معرضا لتوظيف خامات البيئة من منظور الاستدامة

كليات القطاع التربوي
كليات القطاع التربوي بجامعة الإسكندرية، فيتو

 افتتح الدكتور سعيد علام نائب رئيس جامعة الإسكندرية  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يرافقه كل من الدكتور محمد أنور عميد كلية التربية، والدكتورة رحاب صالح عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتورة نجدة إبراهيم عميد كلية التربية النوعية، معرض "نصر أكتوبر المجيد.. توظيف خامات البيئة من منظور الاستدامة"، حيث قامت طالبات شعب الطفولة بكليات القطاع التربوى بالجامعة باستخدام خامات البيئة لعمل تصميمات ومجسمات تعبر عن ملحمه نصر أكتوبر المجيد وشارك في تنظيم المعرض كيان شباب جامعة الإسكندرية، 

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كما شارك أطفال مرحلة رياض الأطفال ومشرفيهم ببعض العروض العسكرية.        يستمر المعرض مفتوح لأطفال رياض الأطفال لمده عشرة أيام، وسيتم بعدها تزويد مدارس بشاير الخير ومدارس قرى حياة كريمة بمنتجات المعرض وذلك لنقل روح أكتوبر بين أطفال وتلاميذ المدارس لغرس قيم وروح الولاء والانتماء.
 

  شهد الافتتاح الدكتور  عربى أبو زيد مدير التربية والتعليم بالإسكندرية، الذى وجه بقيام إدارة رياض الأطفال بالمديرية بتنظيم رحلات تعليمية لأطفال مرحلة رياض الأطفال ليتعرفوا على بطولات الأجداد، كما شهده الدكتور إبراهيم الجمل مدير عام الوعظ وأمين بيت العائلة، وأ. علا سليمان مدير إدارة وسط التعليمية، واللواء محمد نصار مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية، وأ. آمال أبو زيد موجه عام رياض الأطفال بالمديرية، ووكلاء الكلية د. حسن عابدين ود. سالم عبدالرازق، ود. السيدة محمود، والدكتور سعيد نافع رئيس جامعة دمنهور الأسبق.

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