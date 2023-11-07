الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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حوادث

أول قرار ضد صاحب شركة غسيل 27 مليون جنيه حصيلة النصب فى القاهرة

حجز متهم،فيتو
حجز متهم،فيتو

أمرت نيابة الأموال العامة، بحجز صاحب شركة وهمية لغسيل 27 مليون جنيه  حصيلة النصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم وذلك ٢٤ ساعة علي ذمة ورود التحريات.

 

 

 قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على ليسانس "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستصلاح الزراعى وشراء وتجهيز الأراضى الصحراوية والإنتاج الحيوانى - على خلاف الحقيقة- ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات).

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و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 27 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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