أخبار الأهلى، محاضرة فيديو من كولر للاعبين وصلاح محسن يقود التشكيل المتوقع لمباراة سيراميكا

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الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة سيراميكا كيلوباترا

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمواجهة فريق سيراميكا كيلوباترا في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء المقرر إقامته عصر غد الأربعاء.

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وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقياده السويسري مارسيل كولر قد منح لاعبو الفريق راحة من التدريبات الجماعية أمس الاثنين.

محاضرة فيديو من كولر للاعبى الأهلى استعدادا لمباراة سيراميكا

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم استعدادا لمواجهة سيراميكا كيلوباترا المقرر إقامتها عصر غد الأربعاء على ملعب المقاولون العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

وتشهد المحاضرة دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف فريق سيراميكا كيلوباترا قبل المواجهة المرتقبة عصر غد الأربعاء.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا

وتذاع مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصرى لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام سيراميكا

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة سيراميكا كيلوباترا بتشكيل مكون من:



في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: كريم الدبيس، ياسر إبراهيم، ومحمد عبد المنعم، أكرم توفيق.

في خط الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور.

في خط الهجوم: حسين الشحات، صلاح محسن، بيرسي تاو.

أكرم توفيق يعود إلى قائمة الأهلى أمام سيراميكا

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي إعادة أكرم توفيق لقائمة الفريق في مباراة سيراميكا كليوباترا المرتقبة غدا.

ومنح الجهاز الفني اللاعب راحة سلبية من مباراة المقاولون الأخيرة بعد مشاركته في مباراة صن داونز الجنوب كاملة في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

موقف الأهلى من التعاقد مع سوزا في يناير

كشف مصدر داخل الأهلي حقيقة تجديد المفاوضات مع البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جونبوك هيونداي الكوري للتعاقد معه في يناير القادم.

أضاف: هذا الملف لم يتم فتحه حاليا خاصة وأن الجهاز الفني أعلن تدعيم موديست مهاجم الأهلي الحالي ولا توجد أي نية للحديث عن رحيل موديست حاليا علي أن يكون التقييم مع الاقتراب من ميركاتو الشتاء.

وأوضح أن ملف سوزا لم يغلق ولم يفتح أيضا حيث يبقي معلق لحين إشعار آخر خاصة وأن مستقبل موديست غير محسوم تماما ولكنه حاليا يلقي كل الدعم من الجهاز الفني.

خالد بيبو يلقى الدعم الكامل من الخطيب ولجنة التخطيط

وقال مصدر داخل الأهلي أن خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي يلقي دعم كامل من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ولجنة التخطيط للكرة.

أضاف: خالد بيبو مازال في بداية رحلته كمدير للكرة ولم يمر سوي شهرين علي بداية الموسم والأمر مازال في بدايته ومن ثم يبقي من الصعب التفكير في احداث أي تعديلات بالوقت الحالي في الجهاز الفني.

وأوضح أن الأهلي لا يتعامل بالقطعة مع الأمور ولكن التقييم يكون نهاية كل مرحلة وهناك تدعيم كامل لمدير الكرة الحالي.

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