الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مدة الحرب ستكون طويلة، وزير الحرب الإسرائيلى يكشف 3 أسباب للعدوان على غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلن وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، عن 3 أهداف أساسية للحرب على قطاع غزة، مشيرا إلى أن مدة الحرب ستكون طويلة.

3 أهداف للإحتلال 

وقال غالانت، خلال لقائه مع أعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست: "أيام طويلة من الحرب في انتظارنا، وفي النهاية ستتحقق ثلاثة أهداف: وهي إنهاء وجود حماس كقوة عسكرية وحاكمة في غزة، وإزالة التهديد الأمني من غزة على مواطني إسرائيل، وحرية حركة جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل القطاع دون حدود لاستخدام القوة".

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 القضاء على حماس

وأطلع غالانت أعضاء الكنيست على التقدم الذي أحرزه جيش الاحتلال الإسرائيلي في القضاء على "حماس" وتدمير البنية التحتية للحركة في مدينة غزة، كما عرض بالتفصيل أهداف الحرب وتركيز الجهود في العمليات القتالية في مختلف القطاعات.

تدمير البنية التحتية

وقال غالانت: "نحن في ذروة القتال. الرسالة الأولى التي أود أن أقولها أمام اللجنة التي تمثل شعب إسرائيل بأكمله، هي أننا بحاجة إلى دعمكم الكامل ووحدتكم وشراكتكم من جميع قطاعات المجتمع. في إسرائيل".
 

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