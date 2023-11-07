تدريبات للأمن الوقائي ومكافحة الحرائق بمدارس العجمي (صور)

نفذت إدارة العجمي التعليمية غرب الإسكندرية برئاسة بسيوني محمد، دورات تدريبية للامن الوقائي والدفاع المدني وموجهه الحريق لطلاب المدارس، وقام بالتدريب إدارة الأمن برئاسة مدحت عبدالخالق، الذي قام بتدريب الطلاب علي علي الامن الوقائي ومكافحة الحرائق والثبات الانفعالي.

وجري تنفيذ التدرييات بمدرسة حسن صبحى ابتدائي واعدادى ، مدرسة عباس حلمى الثانويه بنات ، مدرسة الادريسي الاعداديه بنين واستفاد العشرات من تلاميذ تلك المدارس من الدورات

أكد مدحت عبدالخالق، مدير أمن الإدارة، ان الهدف هو نشر الوعى باهميه الامن الوقائي توعيه الطلاب والمعلمين بدورهم الايجابي فنشر الوعى في أسرهم خاصة والمجتمع عامة من ضمن المحاضرات تعليم الطالبات كيفية إطفاء حريق زيوت المطابخ معلومات قيمه تعطى بطريقة سريعة ومبسطة.

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واضاف عبدالخالق، ان التدريبات للدفاع المدنى والحريق لها شقين،اولا استخدام طفايه الحريق ويتم شرح نظرى للطلاب عن

كيف يتم اشتعال المواد، كما يتم شرح نظريه الاطفاء للاشتعال، لافتا أنه يجري تجربه عمليه للاطفاء، ثانيا خطه الاخلاء اثناء الطوارىء لاقدر الله، ويتم شرح هذه الخطه نظرى للطلاب وهئيه التدريس

وتقسيم مجموعات للاخلاء وللاشراف للانذار،للاسعافات الاوليه،للدفاع المدني

ويتم تفعلها عملى على ارض الواقع ولايتم العمل بالجزء الثانى الا بتفعيل التدريب الاول وهو الاطفاء للحرائق .



الجدير بالذكر أنه كان هناك فكره

لخطه اخلاء لمدرسه كامله 2000 طالب

وايواء بمدرسه اخرى من الطلائع الى اجيال الغد وبمشاركه الدفاع المدني، الاسعاف المرور ،الشرطه للتامين

و تعتمد علي ان يتم اخلاء طلاب طلائع العجمى. ثم التحرك فالشارع ودخول اجيال الغد ويتم الايواء بوجود خيم

ومسعفين وتجربه للاسعافات الاوليه داخل مركز الايواء، ولكنها لم تنفذ بعد.





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